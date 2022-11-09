Сьогоднішня ситуація з електроенергією значно уповільнює роботу мобільного інтернету. Українці незадоволені такими незручностями, оскільки більшість працює дистанційно.

Факти ICTV зібрали месенджери, які можуть вільно працювати навіть при слабкому інтернеті.

Залишатися на звʼязку допоможуть додатки, які працюють в автономному режимі.

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Принцип їх роботи простий – смартфони зі встановленими месенджерами визначають такі ж пристрої та надсилають повідомлення через Wi-Fi навіть без інтернету або Bluetooth.

Якщо ці месенджери встановить велика кількість людей, то ретранслятор сигналу буде ширшим. Відповідно, повідомлення можна буде надсилати людині, яка перебуває далеко від вас.

Месенджери, які працюють при поганому інтернеті

Bridgefy

Ця програма використовує Bluetooth для з’єднання з іншими смартфонами, на яких теж запущено програму.

Додаток допомагає спілкуватися з користувачами у радіусі 100 м від вас, але людина має бути у вашому списку контактів. Також є можливість спілкуватися в індивідуальному чаті або влаштовувати групове спілкування.

Для реєстрації знадобиться інтернет, тому додаток варто встановити завчасно. Щоб розпочати спілкування, необхідно завантажити програму та увімкнути на гаджеті Bluetooth.

Можна завантажити для Android та для iOS.

Vojer

Він створює власну безпечну і надійну мережу навколо вас для автономного спілкування з близькими.

Vojer може надсилати повідомлення вашим близьким у місцях з поганим покриттям мобільного звʼязку або взагалі без нього. Крім того, месенджер здатний працювати високо в горах, метро, в місцях зі слабким інтернетом.

Щоб встановити додаток, необхідно сплатити $23,99. Доступний лише для користувачів iOS.

Rumble

Після встановлення з’єднання через Wi-Fi або Bluetooth месенджер дозволяє вільно спілкуватися і обмінюватися фото без використання мережі.

Єдиний недолік: застосунок можна завантажити лише на сторінці розробників, тому готуйтеся до додаткових налаштувань.

Щоби скачати додаток, необхідно зайти в розділ Безпека на своєму смартфоні та дозволити Встановлення застосунків із зовнішніх джерел.

Програма працює лише на Android.

FireChat

Цей месенджер може використовувати для роботи як Bluetooth, так і Wi-Fi. Тут можна надсилати текстові повідомлення, коли немає інтернету або звʼязок дуже слабкий.

Варто зазначити, що месенджер діє лише на відстані 60 м.

Briar

Програма, що дозволить листуватися з рідними, навіть якщо інтернет дуже слабкий. Якщо звʼязок зникає зовсім, Briar буде надсилати повідомлення через Bluetooth.

Завантажити можна лише для Android.