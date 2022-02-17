Siri натякнула на новий пристрій від Apple: що відомо

Голосовий помічник Siri випадково проговорився про новий пристрій Apple. За словами асистента можна зрозуміти, що компанія розробляє розумну колонку HomePod 2 з дисплеєм.

Чутки з’явилися на тлі відео, яке виклали на Reddit. У ролику динамік попросили озвучити деяку інформацію з Вікіпедії.

– Я знайшла відповідь, вона відображається на вашому HomePod, – заявив голосовий помічник.

Відомо, що HomePod 2017 року випуску не має екрана. І хоча компанія припинила виробництво пристрою у 2021 році, зараз актуальною залишається HomePod mini, яка також без дисплея.

Це не єдина підказка від Apple про майбутній гаджет — ще у квітні Bloomberg заявила про наміри компанії створити розумну колонку з дисплеєм, щоб скласти конкуренцію пристроям Amazon Echo Show і Nest Hub від Google. Наприклад, Echo Show 10 має 10,1-дюймовий дисплей, за допомогою якого можна переглядати ролики, отримувати нові рецепти та дізнаватися іншу нову інформацію.

Цілком можливо, що компанія представить новинку 8 березня – інсайдери прогнозують на цю дату презентацію Apple, де покажуть бюджетний iPhone SE 2022 року. На думку експертів, новинка зможе похвалитися новим чипсетом та підтримкою 5G. Очікуваний цінник – $299.