Нещодавно компанія Apple випустила оновлення iOS 17.3 для iPhone. Воно містить багато нових функцій. Факти ICTV розповідають, що нового з’явилося для користувачів, які нові функції додалися та як самостійно оновити iPhone.

iOS 17.3: що нового

Apple випустила оновлення iOS 17.3 із покращеною безпекою, тепер iPhone буде важче вкрасти. Значне посилення безпеки спрямоване на запобігання несанкціонованому доступу до пристроїв та конфіденційних даних, що на них зберігаються.

Інноваційна функція Захист від крадіжки вимагає використання біометричної автентифікації — Touch ID та Face ID без можливості введення коду допуску. Це забезпечить додатковий рівень захисту особистої інформації користувачів.

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На відміну від попередніх версій, які були розраховані на паролі блокування екрану, оновлена система включає:

подання заявки на отримання Apple Card;

управління налаштуваннями Apple ID;

перегляд збережених паролів.

Захист від краденого пристрою вимагає Face ID або Touch ID без резервного пароля для виконання певних дій. Після години очікування необхідно успішно пройти біометричну автентифікацію, а вже потім виконати конфіденційні операції, як-от зміна пароля пристрою або пароля Apple ID.

Окрім покращеного захисту безпеки, iOS 17.3 має оновлений екран блокування (нові шпалери на честь місяця єдності Unity – вшановують історію та культуру темношкірих) та спільні списки відтворення.

Тепер можна буде запрошувати друзів приєднатися до вашого списку відтворення, і кожен з них зможе додавати, змінювати порядок або видаляти композиції.

З’явилася можливість додавати реакції Emoji до будь-якої композиції у спільному списку відтворення.

Також оновлення iOS 17.3 покращує взаємодію з користувачем, допомагає розв’язувати проблеми з AirPlay та виявляти збої. Окрім цього, у деяких готелях (поки що не в Україні) можна транслювати медіа-вміст через AirPlay на телевізор у кімнаті.

Розділ AppleCare та гарантія дозволяє в Параметрах переглядати дані про гарантію для всіх пристроїв, на яких виконано вхід із вашим Apple ID. Вдосконалення дозволяє оптимізовано виявляти проблеми на всіх моделях iPhone 14 та iPhone 15.

Як обновити iPhone до iOS 17.3

Для того, щоб самостійно оновити iOS 17.3:

перейдіть в Налаштування на телефоні;

натисніть Загальні та виберіть Оновлення програмного забезпечення;

дотримуйтесь всіх інструкцій на екрані для швидкого оновлення.

Під час оновлення телефон необхідно тримати підключеним до Wi-Fi.

Для того, щоб увімкнути Захист від крадіжки на iPhone, необхідно:

активувати функцію Захист від крадіжки на телефоні;

перейти у застосунок Налаштування й отримати доступ до Face ID та пароль;

увімкнути новий рівень безпеки після введення поточного паролю телефона.

Яким моделям iPhone доступне оновлення iOS 17.3

Можливість встановити оновлення iOS 17.3 отримали всі айфони, які до цього оновлювались до 17 версії.

Встановити iOS 17.3 також можуть власники iPhone 15.