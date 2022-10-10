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Інтернет

Що робити, якщо в ефірі зникло українське телебачення

10 Жовтня 2022, 13:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Що робити, якщо в ефірі зникло українське телебачення
Джерело: Pexels

Російські агресори всіма способами намагаються зломити українців, тому потрібно бути готовим до будь-якої ситуації. У більшості випадків все, на що вони здатні, – обстріл житлових будинків, страждає також і важлива для нас інфраструктура.

Ми вже розібралися, що робити в разі поганого мобільного інтернету, зараз же розповімо, як діяти, якщо зникло українське ефірне мовлення.

  1. Українські канали розкодовані на супутнику. Щоб дивитися українське телебачення, необхідно мати супутниковий ресивер і антену.
  2. YouTube. Більшість українських каналів має свій YouTube-канал, тому просто знайдіть мовлення там. Якщо інтернет не дозволяє дивитися у високій якості, зменште його в налаштуваннях.
  3. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, All TV доступ до українських каналів безкоштовний.
  4. Також слід слухати радіомовлення – radioplayer.ua.
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Джерело
МВС
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