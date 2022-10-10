Російські агресори всіма способами намагаються зломити українців, тому потрібно бути готовим до будь-якої ситуації. У більшості випадків все, на що вони здатні, – обстріл житлових будинків, страждає також і важлива для нас інфраструктура.

Ми вже розібралися, що робити в разі поганого мобільного інтернету, зараз же розповімо, як діяти, якщо зникло українське ефірне мовлення.

Українські канали розкодовані на супутнику. Щоб дивитися українське телебачення, необхідно мати супутниковий ресивер і антену. YouTube. Більшість українських каналів має свій YouTube-канал, тому просто знайдіть мовлення там. Якщо інтернет не дозволяє дивитися у високій якості, зменште його в налаштуваннях. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, All TV доступ до українських каналів безкоштовний. Також слід слухати радіомовлення – radioplayer.ua