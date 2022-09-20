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Інтернет

Сайт СБУ тимчасово недоступний: видає помилку 502

20 Вересня 2022, 10:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

Cайт СБУ тимчасово недоступний. На головній сторінці Служби безпеки України відображається помилка 502, а оновлення сайту не вирішує проблему.

Сайт СБУ

Цілком можливо, що це нові хакерські атаки з Росії, яка веде війну на цифровому фронті.

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Можливо, що тимчасова проблема з сайтом СБУ може бути пов’язана з недавнім успіхом української ІТ-армії, яка зламала сайт групи Вагнер. Під час нападу хакера наші експерти змогли отримати всі особисті дані найманців. Відомо, що вербування ув’язнених були зроблені для участі у війні в Україні.

Також нещодавно відбувалася велика DDOS-атака на Monobank – співавтор сервісу Олег Гороховський заявив, що банк та додаток працюють у звичайному режимі.

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Джерело
СБУ
Теги
СБУ
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