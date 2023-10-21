Сайт бойовиків ХАМАСу має російський слід – він розташований на хості РФ. Сторінка в мережі була зареєстрована ще з 2017 року і відтоді працює без змін.

Так, домен hamas. ps був зареєстрований на хості VDSina – реєстрацією зайнялася компанія Selectel, які надає послуги хостингу.

Примітно, що офіс хосту розташований у Москві, а ось дочірня компанія Selectel – в ОАЕ. Відомо, що до створення останньої компанії доклав руку підприємець Лев Левієв, який також працював над забороненою в Україні соцмережею ВКонтакте. Нині підприємець має два громадянства – Росії та Ізраїлю.

Зараз дивляться

Компанія Selectel вважається найбільшим оператором дата-центрів у Росії. Загалом у них є 8 дата-центрів, усі вони розташовані на території Росії.

І поки Росія допомагає сайту бойовиків ХАМАС, Маск не поспішає боротися з фейками про війну в Ізраїлі у своїх соцмережах. Цілком можливо, що Twitter заблокують у ЄС на тлі закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Зміни в законах вимагають від Twitter модерувати свій контент, боротися з розповсюдженням забороненого вмісту і робити звіти про виконану роботу в цьому напрямі.