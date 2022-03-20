Додаток Приват24 відновить стабільну роботу найближчим часом. Про це повідомили на офіційній сторінці Twitter ПриватБанку.

– Продовжуємо регламентні роботи, стабільну роботу сервісів відновимо найближчим часом. Просимо вибачити за тимчасові незручності, – заявили у сервісі.

UPD. 12:50. Продовжуємо регламентні роботи, стабільну роботу сервісів відновимо у найближчі години. Просимо вибачити за тимчасові незручності. — PrivatBank (@privatbankua) March 20, 2022

У пресслужбі банку попереджали про технічні роботи з подальшими збоями у роботі – 20 березня 00.10 до 10.00. У цей період платежі для фізосіб будуть недоступні, але не варто панікувати, адже кошти на рахунках користувачів під надійним захистом.

Також у деяких українців можуть виникнути проблеми з авторизацією у Дії. У Мінцифрі назвали найпоширеніші причини, через які не можна увійти до системи або отримати цифрові документи. Серед них – застарілі версії програм, відсутність підключення до банку для авторизації, а також неможливість підключення за кордоном.