Російська пропаганда дісталася й відеоігор – Кремль активно просуває свої наративи через Minecraft і World of Tanks.

Приміром, в унікальній грі від Microsoft Minecraft російські гравці відтворили битву за українське місто Соледар, яке зараз перебуває під окупацією РФ. Відеозапис з ігрової події розмістили в російській соцмережі ВКонтакте.

У російській локалізації гри Світ танків на честь 78-ї річниці розгрому фашистської Німеччини було показано парад танків СРСР у Москві 1945-го.

Також у платформі Roblox російський користувач створив цілу роту військовослужбовців МВС до Дня Росії.

Такі події активно обговорюються в Discord і Steam, де РФ просуває свою пропаганду щодо виправдання війни в Україні.

На подібні інциденти звертають увагу компанії, які володіють такими іграми – приміром, керівник групи аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс заявив, що група Вагнера просувала шкідливі наративи в Discord і Steam, щоб підтримати погляди Кремля. Є ймовірність, що схожі дії використовувалися для агітації до участі у війні.

Проте ігри допомагають і показати світові реальні моменти війни – фінські геймери створили карту в грі CS:GO, завдяки якій доносять росіянам правду про вторгнення в Україну.