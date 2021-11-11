Мобільна гра PUBG: New State стала доступною для геймерів. Проект анонсували ще в лютому цього року, і тепер аркаду можна завантажити на пристрої з Android та iOS з магазинів Google Play та App Store.

Щоб скачати PUBG: New State, потрібно щонайменше 1,5 ГБ вільного місця у сховищі пристрою. Можливо, згодом доведеться встановити додатковий контент. Системні вимоги дозволять грати навіть на застарілих пристроях — потрібен смартфон з 2 ГБ ОЗП та Android 6. Для власників iPhone або iPad необхідна підтримка iOS 13.

Сетинг PUBG: New State розгортається у 2051 році, через роки після подій оригінальної PUBG на ПК. Гравці отримають новий сюжет, а фракції боротимуться за територію у світі після апокаліпсису.

Поки що користувачам доступні кілька режимів — королівська битва, тренувальні майданчики та режим командного бою на смерть (TDM). Невелика частина контенту буде знайома фанатам минулої гри – PUBG Mobile. Все це доповнили новими картами, транспортними засобами та зброєю, а також покращеною графікою, хоч це й не надто важливо для мобільного геймінгу.

За словами компанії Krafton, проект має передову систему захисту для боротьби з читерами — під час гри буде заборонено відкривати неавторизовані програми, використовувати емулятори та користуватися комп’ютерною мишкою чи клавіатурою.