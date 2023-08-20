Путін у страху і F-16 на Москву: у мережі публікують меми після фото Зеленського у винищувачі

Україна отримає від Нідерландів та Данії понад 60 багатоцільових винищувачів F-16 для захисту неба. Мережа “вибухнула” мемами після того, як президент Володимир Зеленський відвідав авіабазу Fighter Wing Skrydstrup ВПС Данії.

Деякі користувачі соціальних мереж жартують, що російський диктатор Володимир Путін злякався після того, як поглянув у бінокль, в якому побачив Зеленського на винищувачі F-16 разом з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Інші ж користувачі соцмереж жартують, що Україні F-16 принесе різдвяний Санта-Клаус, коли стало відомо, що перші шість винищувачів Данія передасть ЗСУ до Нового року.

Нідерланди та Данія зобов’язалися передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Загалом Нідерланди передають Збройним силам України близько 42 винищувачів F-16, а Данія – 19 літаків.