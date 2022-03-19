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Приват24 проводить технічні роботи – коли не працюватиме додаток

19 Березня 2022, 22:09
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Приват24 проводить технічні роботи – коли не працюватиме додаток
Джерело: Depositphotos

Додаток Приват24 не працюватиме 20 березня 10 годин – з 00.10 до 10.00.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

– Сьогодні вночі (20 березня з 00.10 до 10.00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24, – зазначили у пресслужбі.

Там додали, що ці 10 годин у Приват24 платежі для фізосіб будуть недоступними, тому не варто панікувати, жодного збою немає, а ваші кошти у безпеці.

– У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку. Дякуємо за розуміння! – наголосили у ПриватБанку.

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Теги
Приват24 , ПриватБанк
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