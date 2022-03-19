Додаток Приват24 не працюватиме 20 березня 10 годин – з 00.10 до 10.00.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

– Сьогодні вночі (20 березня з 00.10 до 10.00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24, – зазначили у пресслужбі.

Там додали, що ці 10 годин у Приват24 платежі для фізосіб будуть недоступними, тому не варто панікувати, жодного збою немає, а ваші кошти у безпеці.

– У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку. Дякуємо за розуміння! – наголосили у ПриватБанку.