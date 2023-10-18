Про це у Telegram повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він зазначив, що нова технологія має стати віртуальним помічником для уряду, яка “допоможе державі зекономити мільйони та ухвалювати дієві управлінські рішення”.

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– Продукт є фактично просунутим датааналітиком. Структурує та аналізує багато даних, а потім перетворює їх на зрозумілу інформацію для міністерств, держорганів і громад. Наприклад, за кілька секунд з’ясовує, скільки українських шкіл зруйновано і що потрібно для їх відновлення, яка кількість замінованих територій та скільки піде на розмінування тощо, – поянив Федоров.

Очільник Мінцифри також додав, що система надає комплексну аналітику та візуалізацію – формує текст, звіти, додатки.

Раніше датааналітики витрачали на це до кількох днів.

– Це лише невеличкий тизер. Зараз система навчається на нових даних, а інструментарій постійно вдосконалюється. Детальне бачення презентуємо незабаром. Дякую Palantir за спільну роботу та допомогу в різних сферах — від оборони до відбудови, – написав Федоров.