ФБР і міжнародні правоохоронні органи знешкодили тіньовий ринок кіберзлочинців Genesis Market. Ця платформа одна з найбільших баз даних із краденими паролями та акаунтів людей по всьому світу.

Так, на Genesis Market продавали дані для входу в систему, IP-адреси та інші конфіденційні дані користувачів.

Найчастіше особиста інформація про людину коштувала менше ніж $1 і використовувалася для крадіжки грошей із банку в онлайн-форматі. Таких даних було на 80 млн осіб.

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Так, правоохоронні органи з 17 країн під час рейдів заарештували 120 осіб, а проведено обшуків близько 200.

– Занадто довго злочинці крали облікові дані у невинних людей. Тепер злочинці повинні боятися нас, адже їхні дані у нас на руках, – сказав генеральний директор Національного центру економічних злочинів при NCA Роберт Джонс.

Відомо, що Genesis Market був створений у 2017 році, і швидко став популярним. На відміну від конкурентів, на ньому був зручний інтерфейс англійською.

Кіберзлочинці могли роздобути акаунти для входу в Facebook, PayPal, Netflix, Amazon, eBay, Uber і Airbnb.

– Це був дуже складний веб-сайт, але дуже простий у використанні. Вам не потрібно було бути досвідченим хакером. Достатньо вміти користуватися пошуковою системою, щоб стати злочинцем, – додав Джонс.

Утім, є й ті кіберексперти, які використовують свої знання на користь – нещодавно хакери зламали радіостанції та телеканали Москви, увімкнувши на них трансляцію повітряної тривоги. Також оголошення про повітряну тривогу пролунало у Свердловській області РФ.