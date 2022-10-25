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Проблеми з відправкою повідомлень: в роботі WhatsApp стався збій

25 Жовтня 2022, 10:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Проблеми з відправкою повідомлень: в роботі WhatsApp стався збій
Джерело: Pixabay

Сьогодні, 25 жовтня, в роботі великого месенджера WhatsApp спостерігається глобальний збій. Користувачі мережі скаржаться, що в них виникають проблеми з відправкою повідомлень.

Згідно з даними сервісу Downdetector, який фіксує повідомлення про збої в роботі найбільших соцмереж, месенджерів і сервісів, найбільший збій припав на 10:28 і триває наразі.

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Станом на 10:55 зафіксовано вже понад 4 тис. звітів.

Крім проблем з відправкою повідомлень, у деяких користувачів відкриття додатку супроводжується нескінченним завантаженням із написом Підключення.

Про причину збою в WhatsApp нічого невідомо.

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