Акції американської транснаціональної холдингової компанії Meta впали після звільнення головного операційного директора Шеріл Сандберг.

У своєму Facebook Шеріл поділилася новиною, що йде з компанії через 14 років роботи.

Після такого повідомлення акції Meta впали на 2,58%. Відомо, що місце Шеріл займе директор з розвитку Хав’єр Олліван.

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– Коли я прийшла на цю роботу в 2008 році, я сподівалася, що працюватиму тут протягом п’яти років. 14 років – час написати наступний розділ мого життя. Я не зовсім впевнена в тому, що принесе мені майбутнє – я зрозуміла, що ніхто ніколи цього не знає, – написала Шеріл у Facebook.

Також вона розповіла історію знайомства зі співзасновником компанії Meta Марком Цукербергом, зазначивши, що вони разом через багато що пройшли. Сандберг сказала, що Марк – справжній далекоглядний і дбайливий лідер.

– Він іноді каже, що ми виросли разом. Йому було всього 23, а мені вже 38, коли ми зустрілися, але разом ми пройшли через величезні злети та падіння в управлінні цією компанією… У критичні моменти життя мені ніколи не доводилося звертатися до Марка, тому що він уже був поруч, – зазначила Шеріл.

У свою чергу Цукерберг сказав, що за 14 років спільної роботи Сандберг побудувала їхній рекламний бізнес, найняла чудових людей, сформувала культуру управління та навчила його керувати компанією.