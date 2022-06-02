Акції американської транснаціональної холдингової компанії Meta впали після звільнення головного операційного директора Шеріл Сандберг.
У своєму Facebook Шеріл поділилася новиною, що йде з компанії через 14 років роботи.
Після такого повідомлення акції Meta впали на 2,58%. Відомо, що місце Шеріл займе директор з розвитку Хав’єр Олліван.
– Коли я прийшла на цю роботу в 2008 році, я сподівалася, що працюватиму тут протягом п’яти років. 14 років – час написати наступний розділ мого життя. Я не зовсім впевнена в тому, що принесе мені майбутнє – я зрозуміла, що ніхто ніколи цього не знає, – написала Шеріл у Facebook.
Також вона розповіла історію знайомства зі співзасновником компанії Meta Марком Цукербергом, зазначивши, що вони разом через багато що пройшли. Сандберг сказала, що Марк – справжній далекоглядний і дбайливий лідер.
– Він іноді каже, що ми виросли разом. Йому було всього 23, а мені вже 38, коли ми зустрілися, але разом ми пройшли через величезні злети та падіння в управлінні цією компанією… У критичні моменти життя мені ніколи не доводилося звертатися до Марка, тому що він уже був поруч, – зазначила Шеріл.
У свою чергу Цукерберг сказав, що за 14 років спільної роботи Сандберг побудувала їхній рекламний бізнес, найняла чудових людей, сформувала культуру управління та навчила його керувати компанією.
– Я сумуватиму по роботі з тобою щодня, але вдячний за те, що ти мій друг на все життя. Дякуємо за все, що ти зробила для мене та моєї родини, для нашої компанії та для мільйонів людей в усьому світі. Ти суперзірка, – наголосив Марк.