В іспанському містечку Альмендралехо невідомі оголювали підлітків на фото за допомогою штучного інтелекту. Зловмисники без відома брали їхні реальні знімки із соціальних мереж.

Інтимні знімки були створені на основі фотографій повністю одягнених дівчат – оброблялися додатком, який генерує уявне зображення людини без одягу. Наразі понад 20 дівчаток віком від 11 до 17 років стали жертвами.

Наразі поліція проводить розслідування, і, згідно з повідомленнями, щонайменше 11 місцевих хлопчиків було ідентифіковано як причетних або до створення зображень, або до їхнього поширення через додатки WhatsApp і Telegram.

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Правоохоронні органи також вивчають заяву про те, що була зроблена спроба вимагання в однієї з дівчат, використовуючи її фальшиве зображення.

Іспанське законодавство конкретно не поширюється на створення зображень сексуального характеру за участю дорослих, хоча створення таких матеріалів з використанням неповнолітніх можна кваліфікувати як дитячу порнографію.

Ще одним можливим звинуваченням може бути порушення законів про конфіденційність. В Іспанії неповнолітнім можуть бути пред’явлені кримінальні звинувачення у віці з 14 років.