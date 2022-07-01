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Помер популярний стрімер Technoblade, який понад рік боровся з раком

1 Липня 2022, 20:48
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Technoblade

У віці 23 років помер популярний YouTube-блогер Technoblade. Його смерть підтвердила його сім’я, опублікувавши на його каналі прощальне відео під назвою Бувайте, ботани.

Останнє звернення замість стримера зачитав його батько, який називає його “найдивовижнішою дитиною, про яку можна мріяти”.

— Якщо ви дивитеся це, то я мертвий, – слова, з яких починається прощання.

Причиною смерті блогера став рак. Відомо, що Алекс (справжнє ім’я Technoblade, – Ред.) понад рік боровся із пухлиною у плечі.

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Technoblade прославився завдяки своїм відео про сервер Hypixel у Minecraft, на якому гравець намагався отримати ранг Pig. Блогер також брав активну участь у турнірах Minecraft Mondays і Minecraft Championship, бився з іншим популярним ютубером — Dream.

Минулого року Technoblade розповів шанувальникам, що у нього діагностували рак.

На канал Technoblade підписано 11,4 млн осіб, а кожен його ролик набирав у середньому 15 млн переглядів.

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Скріншот: YouTube/Technoblade

Джерело
BBC
Теги
YouTube Блогер Смерть
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