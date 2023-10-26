У Twitter офіційно з’явилися аудіо- та відеодзвінки. Оновлення є у низки користувачів, що свідчить про впровадження функціоналу.

Good Luck Guys. Video and Audio calls are part of Twitter now????????.#X pic.twitter.com/XKgrCbRdcO — Shaharyar Ejaz ???? (@SharyOfficial) October 25, 2023

Щоб оцінити новинку, потрібно самому підтвердити ввімкнення функцій. Користувачі зможуть обмежувати коло осіб для спілкування – наприклад, дати доступ до дзвінка тільки контактам, перевіреним обліковим записам або тим, на сторінки яких підписані.

Зараз дивляться

Примітно, що представники Twitter не заявляли про офіційне впровадження нових функцій. Утім сам Маск уже давно говорить про те, що хоче зробити X універсальним додатком для всього – від спілкування до банківських операцій.

Введення нових функцій відбувається на тлі запуску обов’язково платної підписки Twitter. Зараз це стосується нових користувачів – їм пропонують оформити підписку за $1 за рік. Поки що зміни торкнулись тільки жителів Нової Зеландії та Філіппін. Якщо відмовитися від підписки, то низка функцій будуть недоступними.