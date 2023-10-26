Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Поки доступні не всім: у Twitter з’явилися аудіо- та відеодзвінки

26 Жовтня 2023, 13:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Pexels

У Twitter офіційно з’явилися аудіо- та відеодзвінки. Оновлення є у низки користувачів, що свідчить про впровадження функціоналу.

Щоб оцінити новинку, потрібно самому підтвердити ввімкнення функцій. Користувачі зможуть обмежувати коло осіб для спілкування – наприклад, дати доступ до дзвінка тільки контактам, перевіреним обліковим записам або тим, на сторінки яких підписані.

Зараз дивляться

Примітно, що представники Twitter не заявляли про офіційне впровадження нових функцій. Утім сам Маск уже давно говорить про те, що хоче зробити X універсальним додатком для всього – від спілкування до банківських операцій.

Читайте також:
TwitterПублікації та грошові перекази: у Twitter з’являться послуги для фінансів

Введення нових функцій відбувається на тлі запуску обов’язково платної підписки Twitter. Зараз це стосується нових користувачів – їм пропонують оформити підписку за $1 за рік. Поки що зміни торкнулись тільки жителів Нової Зеландії та Філіппін. Якщо відмовитися від підписки, то низка функцій будуть недоступними.

Теги
Twitter
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь