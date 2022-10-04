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Подивитися, як горить, або витерти ноги: скільки коштує Путін-антистрес

4 Жовтня 2022, 18:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Подивитися, як горить, або витерти ноги: скільки коштує Путін-антистрес

Незважаючи на все, українці – винахідливий народ. У повномасштабну війну з РФ наші громадяни вірять у перемогу, продовжують жити, волонтерять, захищають країну і навіть знаходять час для гумору, адже без нього не можна.

Деякі вирішили зайнятися продажами, зігравши на актуальній темі не тільки для України, а й для всього світу. Так, на платформі онлайн-оголошень OLX можна знайти незвичайні пропозиції для покупок, наприклад – ароматизатор в авто з президентом РФ Володимиром Путіним або іграшки-антистрес із кривавим диктатором.

Лялька вуду – річ для чаклунства, проте ми зараз не про це. Хочете виплеснути свою злість і зняти стрес – можна повтикати голки в кривавого диктатора. При цьому ви можете бажати йому все, що хочете.

Зараз дивляться

Ще одна іграшка-антистрес, але тільки для дорослих. Вона візуалізує, як військові б’ють президента РФ по голові.

Не тільки оригінальний варіант, але і той, що стане в нагоді в господарстві — килимок під двері з обличчям Путіна. Витирати ноги стане значно приємніше.

Також для покупки пропонують наклейку на унітаз, якщо бути точніше — мішень з фізіономією президента РФ.

Ще одна річ, яка повинна бути в кожному будинку — свічка. А якщо вона ще й має вигляд Путіна? Дивитися, як горить кривавий диктатор — задоволення для кожного з нас.

Якщо у вас є авто, то є і можливість подивитися на висячого Путіна, купивши ароматизатор.

Також власники машин можуть придбати наклейку – F*ck Putin.

Знайти вподобані товари можна, прописавши в графі пошуку – Путін. Можливо, вам сподобається щось інше.

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Теги
Війна в Україні Володимир Путін
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