У Дії розповіли, як відбувається розпізнавання обличчя в сервісі, а також про роботу телебачення у додатку. Про це розповів керівник розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік під час першого подкасту від Дія.

– Система працює не так, як FaceID у iPhone. У момент, коли ти використовуєш Дія.Підпис, програма перевіряє, що перед телефоном дійсно справжня людина. Для цього просять моргнути або посміхнутися на камеру. Після цього система звіряє обличчя з фотографією користувача у регістрі. Щодо кількості спроб – тут кому як пощастить, заявив Мстислав.

Щодо телебачення, то це вдалося зробити разом з українським медіасервісом.

– Телебачення ми запустили після вторгнення. Зробити це вдалося разом із Megogo. Ми маємо свої канали, які нам віддає ця компанія. Саме віни і транслюються у додатку. Цікаво, що сам канал недоступний усередині сервісу Megogo – його просто так не знайти, – заявив Мстислав.

Зараз дивляться

Зараз у Мінцифрі працюють над запуском Дії для юридичних осіб. За заявами глави міністерства Михайла Федорова, це стане справжньою технологічною революцією. Українці зможуть делигувати електронним підписом. Також ФОПи зможуть через неї взаємодіяти з податковими органами.