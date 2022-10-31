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Підняв ціну в 4 рази: Ілон Маск змінив вартість популярної послуги у Twitter

31 Жовтня 2022, 12:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Підняв ціну в 4 рази: Ілон Маск змінив вартість популярної послуги у Twitter
Джерело: Unsplash

Ілон Маск лише купив соцмережу Twitter, а вже вносить глобальні зміни у роботу сервісу. Так, вартість верифікації облікового запису Twitter Blue подорожчає у 4 рази.

Відомо, що сервіс Twitter Blue займається ідентифікацією облікових записів. Наприклад, він дозволить підтвердити особистість зірок, великих компаній та брендів. Після цього на сторінці з’явиться галочка як підтвердження.

Оскільки Маск вже офіційно придбав Twitter за $44 млрд, то тепер будуть великі зміни. Примітно, що підписка Twitter Blue працює у вигляді щомісячної платні, інакше галочка на сторінці просто зникне.

Зараз дивляться

І якщо раніше послуга на рік коштувала $60, то тепер вона подорожчала до $240.

Відомо, що навіть серед членів колишнього керівництва Twitter були розбіжності щодо функції верифікації. Послугу вже прибирали у 2021 році, а потім знову підключали.

Зміни торкнулися не лише підписки, а й робочої команди компанії – Маск почав скорочувати співробітників Twitter. Глава SpaceX наказав скоротити витрати, причому деякі команди повинні бути скорочені більше, ніж інші.

Раніше Маск заявляв, що придбає Twitter не заради заробітку грошей, а для свободи слова – кожен користувач може писати все, про що думає, і модерація не буде банити за підняття певних тем.

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Джерело
The Verge
Теги
Twitter Ілон Маск
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