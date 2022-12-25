Геймдизайнер і кіберспортсмен Володимир (Fresh) Єжов загинув під Бахмутом 22 грудня. Він був одним із розробників гри S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

Про загибель Єжова повідомив його рідний брат.

– Захищаючи Україну, загинув мій рідний брат. Батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем. Він говорив що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюсь ти потрапив у кращий світ, брате, – написав В’ячеслав.

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Володимир Єжов працював над створенням комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – приквелом до першої гри серії. З його зовнішності малювали персонажа Локі з угруповання Свобода.

Також Єжов брав участь у створенні гри Козаки та проєктах World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil’s Daughter.

Володимира Єжова називають одним із найкращих старкрафтерів Києва та загалом України часів зародження кіберспорту.