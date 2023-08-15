Активні користувачі Excel, мало не кожного дня стикаються з великою кількістю кодів і формул. Їх усі потрібно знати та памʼятати, аби у вас не виникало проблем з електронними таблицями Microsoft.

Доволі часто користувачі Excel стикаються з кодом #####. Що означає код ##### в Excel та як його швидко виправити, читайте в нашому матеріалі.

Що означає ##### в Excel та як виправити ситуацію

Зазвичай цей код зʼявляється в комірці електронної таблиці Microsoft, якщо стовпець, в якому він знаходиться, недостатньо широкий, щоб відобразити увесь вміст. Тобто код з пʼяти решіток сповіщає вас про помилку в таблиці.

Щоб швидко це виправити, необхідно змінити ширину стовпця. Для цього двічі клацніть на праву межу стовпця, який містить клітинки з помилкою #####. Це автоматично змінить розмір стовпця відповідно до числа (або вмісту комірки). Ви також можете перетягувати праву межу, доки стовпці не досягнуть потрібного розміру.

Якщо ви не хочете змінювати розмір комірки, можна зменшити вміст комірки. Для цього натисніть Пуск, а потім на опцію Діалогова кнопка поруч із Вирівнюванням – далі натисніть Зменшити.

А якщо цифри, які ви розмістили в комірках, містять багато десяткових знаків, то натисніть на опцію Головна, а потім – Зменшити десяткові знаки. Так ви зменшите цифри і вміст комірки стане нормального розміру. Відповідно, помилка ##### зникне сама.

У випадку, якщо в клітинках з помилкою ##### у вас занадто довгі дати, натисніть на Головна, а потім на стрілку біля Формат номера і виберіть пункт Коротка дата.

Якщо нічого з цього не допомогло, імовірно, комірка з помилкою ##### має негативне значення часу або дати (тобто зазначені в минулому). Щоб виправити помилку: