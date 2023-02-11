Під час довготривалих відключень електроенергії, з осель українців зникає не лише світло, а й звʼязок та інтернет.

Працювати та вчитися вдома стає нереально, тому у кожного зʼявляються кілька довгих та вільних годин.

Більшість вже пристосувались: почали звантажувати фільми та серіали, влаштовувати сімейні вечори за настільними іграми чи йти на прогулянку. Якщо жоден з цих варіантів вам не підходить, завантажте на свій смартфон цікаві ігри, які скрасять ваш сумний вечір!

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Факти ICTV знайшли для вас пʼять цікавих ігор, у які можна грати без інтернету.

Ігри на телефон без інтернету – список

Traffic Racer

Гра, яка сподобається як чоловікам, так і жінкам! Traffic Racer – це гра в жанрі нескінченних перегонів.

Головна мета усієї гри – стати найшвидшим гонщиком, заробити гроші та не потрапити в ДТП. На зароблені гроші від перегонів, ви можете купувати нові автомобілі або модернізуйте свій.

За нескінченними та цікавими перегонами, ви не помітите як сплинув час!

Traffic Racer доступна як на Android, так і на iOS.

My Story

Якщо любите облаштовувати інтерʼєр та вирішувати цікаві головоломки – ця гра точно для вас! Почніть захоплюючу пригоду та відремонтуйте власний будинок. Гроші для ремонту ви отримаєте за проходження головоломок.

Серед переваг гри:

Складні творчі головоломки, які вас здивують.

Реалістичний особняк та дизайн персонажів.

Ви будете самостійно проєктувати, прикрашати та розроблювати свій будинок.

З грою My Story час спливатиме не помітно та цікаво! Завантажуйте перегони на свій Android чи iOS.

Морський бій

Усі знайома гра ще з дитинства. Але замість папірця та ручки, у вас смартфон. Морський бій — гра для двох учасників, у якій гравці по черзі називають координати на невідомій їм карті суперника.

Якщо у вашого суперника в тому місці є корабель, то корабель або його частина тоне, а той, хто влучив, здобуває право зробити ще один хід. Мета кожного гравця — першим потопити всі кораблі супротивника.

Завантажуйте Морський на свій Android чи iOS.

Plants Vs Zombies

Ця гра була дуже популярною кілька років тому, проте, сьогодні вона теж не втрачає своєї актуальності!

Рослини проти зомбі – це напружний та цікавий бій. Ваша головна мета – захистити свій будинок від ходячих мерців, а допомагатиме у цьому ваша армія рослин.

Переваги гри у тому, що боротися з потворами ви можете навіть без інтернету.

Завантажуйте Plants Vs Zombies на свій Android чи iOS та захистіть свій будинок від нашестя зомбі!

Legend of Solgard

Рольова гра, яка проходить у світі скандинавських легенд.

Головна героїня — дівчина Ембла, обрана на роль рятівниці богинею Сонця. Її завдання — сколотити армію з магічних істот, здатних протистояти небезпеці, та врятувати світ.

Тут потрібно збирати певні предмети та вгадувати, чим вони зможуть допомогти у майбутній битві.

Обовʼязково завантажуйте Legend of Solgard на Android чи iOS, якщо полюбляєте рольові ігри.

Ще кілька цікавих ігор без інтернету

Rally Racer EVO – відмінний симулятор перегонів.

– відмінний симулятор перегонів. Beast Quest — тривимірний додаток з хорошою графікою та продуманими локаціями.

— тривимірний додаток з хорошою графікою та продуманими локаціями. Gunspell — це RPG, ускладнене головоломками.

— це RPG, ускладнене головоломками. Subway Surfers — популярна гра для дітей та дорослих від SYBO Games.

— популярна гра для дітей та дорослих від SYBO Games. Deus Ex GO — сесійна гра з відмінним сюжетом та крутою графікою.

— сесійна гра з відмінним сюжетом та крутою графікою. SHADOW FIGHT 2 — екшен гра для любителів бійок сам на сам.