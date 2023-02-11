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Пʼять мобільних ігор, в які можна грати без інтернету – список

11 Лютого 2023, 14:23
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ігри на телефоні, чоловік з телефоном
Джерело: Depositphotos

Під час довготривалих відключень електроенергії, з осель українців зникає не лише світло, а й звʼязок та інтернет.

Працювати та вчитися вдома стає нереально, тому у кожного зʼявляються кілька довгих та вільних годин.

Більшість вже пристосувались: почали звантажувати фільми та серіали, влаштовувати сімейні вечори за настільними іграми чи йти на прогулянку. Якщо жоден з цих варіантів вам не підходить, завантажте на свій смартфон цікаві ігри, які скрасять ваш сумний вечір!

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Факти ICTV знайшли для вас пʼять цікавих ігор, у які можна грати без інтернету.

Ігри на телефон без інтернету – список

Traffic Racer

Traffic Racer скачать 3.3 (Мод: много денег) APK на Android

Гра, яка сподобається як чоловікам, так і жінкам! Traffic Racer – це гра в жанрі нескінченних перегонів.

Головна мета усієї гри – стати найшвидшим гонщиком, заробити гроші та не потрапити в ДТП. На зароблені гроші від перегонів, ви можете купувати нові автомобілі або модернізуйте свій.

За нескінченними та цікавими перегонами, ви не помітите як сплинув час!

Traffic Racer доступна як на Android, так і на iOS.

My Story

Якщо любите облаштовувати інтерʼєр та вирішувати цікаві головоломки – ця гра точно для вас! Почніть захоплюючу пригоду та відремонтуйте власний будинок. Гроші для ремонту ви отримаєте за проходження головоломок.

Серед переваг гри:

  • Складні творчі головоломки, які вас здивують.
  • Реалістичний особняк та дизайн персонажів.
  • Ви будете самостійно проєктувати, прикрашати та розроблювати свій будинок.

З грою My Story час спливатиме не помітно та цікаво! Завантажуйте перегони на свій Android чи iOS.

Морський бій

Усі знайома гра ще з дитинства. Але замість папірця та ручки, у вас смартфон. Морський бій — гра для двох учасників, у якій гравці по черзі називають координати на невідомій їм карті суперника.

Якщо у вашого суперника в тому місці є корабель, то корабель або його частина тоне, а той, хто влучив, здобуває право зробити ще один хід. Мета кожного гравця — першим потопити всі кораблі супротивника.

Завантажуйте Морський на свій Android чи iOS.

Plants Vs Zombies

A New Plants vs. Zombies Game May Be in Development | Attack of the Fanboy

Ця гра була дуже популярною кілька років тому, проте, сьогодні вона теж не втрачає своєї актуальності!

Рослини проти зомбі – це напружний та цікавий бій. Ваша головна мета – захистити свій будинок від ходячих мерців, а допомагатиме у цьому ваша армія рослин.

Переваги гри у тому, що боротися з потворами ви можете навіть без інтернету.

Завантажуйте Plants Vs Zombies на свій Android чи iOS та захистіть свій будинок від нашестя зомбі!

Legend of Solgard

Legend of Solgard Requirements - The Cryd's Daily

Рольова гра, яка проходить у світі скандинавських легенд.

Головна героїня — дівчина Ембла, обрана на роль рятівниці богинею Сонця. Її завдання — сколотити армію з магічних істот, здатних протистояти небезпеці, та врятувати світ.

Тут потрібно збирати певні предмети та вгадувати, чим вони зможуть допомогти у майбутній битві.

Обовʼязково завантажуйте Legend of Solgard на Android чи iOS, якщо полюбляєте рольові ігри.

Ще кілька цікавих ігор без інтернету

  • Rally Racer EVO – відмінний симулятор перегонів.
  • Beast Quest — тривимірний додаток з хорошою графікою та продуманими локаціями.
  • Gunspell — це RPG, ускладнене головоломками.
  • Subway Surfers — популярна гра для дітей та дорослих від SYBO Games.
  • Deus Ex GO — сесійна гра з відмінним сюжетом та крутою графікою.
  • SHADOW FIGHT 2 — екшен гра для любителів бійок сам на сам.
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Ігри Інтернет Відеоігри Телефони
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