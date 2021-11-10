Ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь попередила українців про нову небезпеку, на яку можна натрапити в соціальних мережах.

Шахраї вигадали новий спосіб для обману людей, отримуючи доступ до засобів жертв.

— Вам може прийти особисте повідомлення або спливти десь у соцмережах реклама із пропозицією крутої фотосесії майже задарма. Після відповіді на пропозицію вам повідомлять, що нададуть сукню, туфлі та макіяж, а сама фотосесія буде дуже якісною, — розповіла Олена-Крістіна Лебідь.

Таким чином вони зацікавлять жертву, щоб вона “не зірвалася з гачка”.

– Але після порожніх обіцянок вони напишуть про забитий графік та величезну кількість охочих, і передплата в 3 тис. грн дозволить забронювати будь-який зручний час. Після переказу коштів шахраї просто зникають, – запевняє ведуча.

Уберегтися від таких аферистів нескладно — достатньо пам’ятати, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

Більше викриттів схем шахраїв від Олени-Крістини Лебідь у проекті Аферисти в сітях на Новому каналі.

Відомо, що шахраї можуть не лише вкрасти гроші, а й заблокувати сторінку користувачів у соцмережах. Наприклад, за $60 хакери можуть заблокувати будь-який обліковий запис в Instagram, і на відновлення акаунту потрібен час.