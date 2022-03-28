Інсайдери озвучили дату наступної презентації Apple – компанія хоче провести захід Worldwide Developers Conference 2022 вже 6 червня.

Традиційно, конференція буде присвячена технічним продуктам компанії – новим ОС, оновленим сервісам та технологіям.

Відомий інсайдер Джон Проссер заявив, що 6 червня покажуть нову ОС для iPhone – iOS 16. У новій системі значно переробили інтерфейс, а також прискорили роботу майже всіх процесів. Всі ці оновлення спрямовані на збільшення зручності для користувачів.

WWDC представлять і оновлену однокристальну систему, а також новий комп’ютер лінійки Mac.

Такі заходи Apple традиційно проводить на початку літа. Нові iPhone 14 покажуть публіці вже восени – ймовірно, на початку вересня. Раніше інсайдери повідомляли про змінену цінову політику щодо майбутніх флагманів – смартфони iPhone 14 коштуватимуть дорожче за своїх попередників. На деякі моделі ціни зростуть до $200.

Втім, дефіцит мікросхем на ринку подолати не вдалося – на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого компанія Apple скорочує виробництво своїх iPhone. Йдеться про бюджетні SE та бездротові навушники AirPods. Причина – дефіцит компонентів та зниження попиту на побутову електроніку.