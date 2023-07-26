Нещодавно в популярному месенджері Telegram зʼявилася функція Stories. Вона не нова для активних користувачів Instagram і Facebook

Наразі Stories доступні в оновленій версії месенджера. Щоб новинка зʼявилася у вас – оновіть додаток.

Після оновлення у верхній частині інтерфейсу зʼявляться маленькі кружечки.

Якщо вам не до вподоби новинка і кружечки заважають працювати чи спілкуватися, Stories в Telegram можна прибрати.

Як приховати Stories в Telegram для iPhоnе

Повністю вимкнути функцію наразі неможливо – розробники поки що не додали таку опцію в налаштуваннях. Однак ви можете прибрати Stories по одній.

затисніть та утримуйте палець на кружечку сторіс;

на екрані зʼявиться маленьке меню, вам потрібно обрати Приховати історії ;

; повторіть процедуру для всіх Stories.

Після приховання сторіс більше не будуть відображатися у верхній частині інтерфейсу, а потраплятимуть в архів.

А якщо вас дратують сповіщення, які приходять, коли люди з ваших контактів постять сторіс, їх теж можна вимкнути. Тут усе просто:

Перейдіть в Налаштування.

Виберіть пункт Сповіщення та звуки.

Знайдіть в них розділ Історії та відключіть опцію Завжди сповіщати.

Як приховати сторіс та вимкнути сповіщення на Android

Для користувачів Android алгоритм дій буде таким:

зайдіть в додаток Telegram;

у верхній частині екрана затисніть та утримуйте пальцем сторіс;

зʼявиться маленьке меню, там оберіть пункт Приховати історії.

А щоб вимкнути сповіщення: