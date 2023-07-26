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Нова функція в Telegram: як приховати Stories

26 Липня 2023, 14:54
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Telegram
Джерело: Pexels

Нещодавно в популярному месенджері Telegram зʼявилася функція Stories. Вона не нова для активних користувачів Instagram і Facebook

Наразі Stories доступні в оновленій версії месенджера. Щоб новинка зʼявилася у вас – оновіть додаток.

Після оновлення у верхній частині інтерфейсу зʼявляться маленькі кружечки.

Якщо вам не до вподоби новинка і кружечки заважають працювати чи спілкуватися, Stories в Telegram можна прибрати.

Як приховати Stories в Telegram для iPhоnе

Повністю вимкнути функцію наразі неможливо – розробники поки що не додали таку опцію в налаштуваннях. Однак ви можете прибрати Stories по одній.

  • затисніть та утримуйте палець на кружечку сторіс;
  • на екрані зʼявиться маленьке меню, вам потрібно обрати Приховати історії;
  • повторіть процедуру для всіх Stories.

Телеграм

Після приховання сторіс більше не будуть відображатися у верхній частині інтерфейсу, а потраплятимуть в архів.

А якщо вас дратують сповіщення, які приходять, коли люди з ваших контактів постять сторіс, їх теж можна вимкнути. Тут усе просто:

  • Перейдіть в Налаштування.
  • Виберіть пункт Сповіщення та звуки.

  • Знайдіть в них розділ Історії та відключіть опцію Завжди сповіщати.

Телеграм

Телеграм

Як приховати сторіс та вимкнути сповіщення на Android

Для користувачів Android алгоритм дій буде таким:

  • зайдіть в додаток Telegram;
  • у верхній частині екрана затисніть та утримуйте пальцем сторіс;
  • зʼявиться маленьке меню, там оберіть пункт Приховати історії.

телеграм

А щоб вимкнути сповіщення:

  • Перейдіть в Налаштування Telegram.
  • Там оберіть пункт Сповіщення та звуки.
  • Серед категорії знайдіть Історії та вимкніть звук.

Телеграм

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