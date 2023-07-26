Нещодавно в популярному месенджері Telegram зʼявилася функція Stories. Вона не нова для активних користувачів Instagram і Facebook
Наразі Stories доступні в оновленій версії месенджера. Щоб новинка зʼявилася у вас – оновіть додаток.
Після оновлення у верхній частині інтерфейсу зʼявляться маленькі кружечки.
Якщо вам не до вподоби новинка і кружечки заважають працювати чи спілкуватися, Stories в Telegram можна прибрати.
Як приховати Stories в Telegram для iPhоnе
Повністю вимкнути функцію наразі неможливо – розробники поки що не додали таку опцію в налаштуваннях. Однак ви можете прибрати Stories по одній.
- затисніть та утримуйте палець на кружечку сторіс;
- на екрані зʼявиться маленьке меню, вам потрібно обрати Приховати історії;
- повторіть процедуру для всіх Stories.
Після приховання сторіс більше не будуть відображатися у верхній частині інтерфейсу, а потраплятимуть в архів.
А якщо вас дратують сповіщення, які приходять, коли люди з ваших контактів постять сторіс, їх теж можна вимкнути. Тут усе просто:
- Перейдіть в Налаштування.
- Виберіть пункт Сповіщення та звуки.
- Знайдіть в них розділ Історії та відключіть опцію Завжди сповіщати.
Як приховати сторіс та вимкнути сповіщення на Android
Для користувачів Android алгоритм дій буде таким:
- зайдіть в додаток Telegram;
- у верхній частині екрана затисніть та утримуйте пальцем сторіс;
- зʼявиться маленьке меню, там оберіть пункт Приховати історії.
А щоб вимкнути сповіщення:
- Перейдіть в Налаштування Telegram.
- Там оберіть пункт Сповіщення та звуки.
- Серед категорії знайдіть Історії та вимкніть звук.