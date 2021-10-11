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Інтернет

New World потрапила у скандал: гравці банять один одного заради перемоги

11 Жовтня 2021, 14:54 Микола Олефіренко
New World
Джерело: New World

Гравці популярної New World від Amazon масово скаржаться на блокування їхніх облікових записів. Під час онлайн-битви геймери можуть подати скаргу на персонажа свого опонента, обмежуючи доступ на 24 години.

Гравці заявляють, що цією лазівкою користується величезна кількість геймерів, причому скарги надходять на найкращих користувачів.

Популярний гравець і стример CouRage, також відомий як Джек Данлоп, став жертвою масових скарг, через які його аккаунт був недоступним протягом 24 годин.

– Кілька наших найкращих гравців були забанені на 24 години – на них поскаржилися учасники ворожої фракції. Над проблемою вже працюють? – запитав Джек в Twitter, зазначивши офіційний акаунт New World.

На жаль, відповіді він не отримав, і гравці все ще чекають розв’язання масової проблеми.

Нагадаємо, що New World справила великий фурор на ігровій сцені, очоливши рейтинг як одна з найпопулярніших і трансльованих ігор на всьому Twitch. Через 3 години після офіційного релізу кількість гравців досягла позначки у 217 тис. осіб.

Однак деякі користувачі заявили про проблеми з входом до гри через великий наплив гравців в день релізу. Українським геймерам доведеться заплатити 479 грн за базову версію проекту в Steam.

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