Компанія Neuralink Ілона Маска відповіла на звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами. Так, творці мікрочипів для імплантації в мозок заявили, що вони роблять свої експерименти з мавпами максимально гуманними.

Раніше у лютому Комітет лікарів за відповідальну медицину (PCRM) оголосив про судові позови проти Каліфорнійського університету та Neuralink. У звинуваченнях йдеться про смерть 15 із 23 мавп, на яких проводилися експерименти компанією Ілона Маска.

У своїй відповіді на звинувачення Neuralink заявила, що використання дослідницьких тварин не є чимось новим у галузі нових медичних пристроїв та методів лікування. Також у Neuralink проводять експерименти над тваринами гуманними та етичними способами.

Так, компанія також виправдала відсутність пальців у піддослідних — це через бійки між мавпами. Щоправда, у Neuralink зізналися, що кілька разів довелося використати евтаназію.

Ще у квітні Маск показував відео з 9-річною макакою Пейдж, якою вставили у мозок мікрочип. Завдяки йому експертам вдалося аналізувати мозкову активність та розшифрувати її.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска займається розробкою імпланту для людського мозку – чіп зможе лікувати проблеми сліпоти, паралічу та слуху. Наприкінці січня 2022 року в Neuralink почали шукати нових людей у компанію, щоб почати клінічні випробування на людях. Відомо, що мета першого експерименту – подолати параліч. Тести вже проводилися на свинях та мавпах.