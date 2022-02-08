Не витримав напливу охочих: сайт Дія.City перестав працювати

В Україні 8 лютого запустили Дія.City – спеціальний правовий режим. Проте через дві години після запуску сайт Дія.City перестав працювати.

Якщо спочатку сайт просто повільно завантажувався, то потім взагалі перестав подавати ознаки життя. У результаті, користувачам почала відображатися помилка 503 Service Temporarily Unavailable – Сервіс тимчасово недоступний.

Роботу сайт відновив за півгодини.

Спочатку Дію. City презентував президент країни Володимир Зеленський, а потім докладно про неї розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

– Ми запускаємо Дія.City. Це цифрова столиця електронної держави. Дія. City – це один з найкращих податкових та правових режимів, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна трансформується у країну продуктивних компанії та стартапів.

– Завдяки Дія.City частка IT-компаній у ВВП нашої країни зросте з 4% до 10%, а дохід галузі – до $16,5 млрд, – запевнив президент України.