Ведуча проекту Аферисти в мережах на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла за лаштунками шоу Хто зверху? про головну помилку, яку роблять у соціальних мережах.

Найчастіше, щоб отримати доступ до інформації користувача месенджера чи соцмережі, потрібно зламати обліковий запис. І якщо зловмисник не вміє користуватись технічними програмами, він іде на хитрість.

– Найголовніша порада — не переходьте за підозрілими посиланнями! Завдання аферистів — надіслати вам посилання в директ, за яким вам точно захочеться перейти. Наприклад, вони вигадують історії, щоб зацікавити свою жертву, — попереджає Лебідь.

Ведуча радить — у жодному разі не ведіться на такі прості хитрощі.

– Слухай, я зняв тебе у спортзалі. Ти там таке робиш! Або – прикинь, учора бачив тебе на зупинці, сфоткав, так круто вийшло. Зацікавлені, ви натискаєте на посилання і потрапляєте на гачок хакерів, – додала Олена-Крістіна.

За посиланням міститься програма, яка краде дані для входу до вашого облікового запису. Ще один популярний спосіб обдурити людину – безкоштовний подарунок. Наприклад, хакер може надіслати посилання з таким повідомленням – ви виграли у нашому конкурсі кросівки. Перейдіть за посиланням, введіть дані свого Instagram, щоб ми переконалися, що ви реальна людина, а не бот.

– Якщо думаєте, що на таке не ведуться, то помиляєтесь. Люди зроблять все, бо хочуть нові кросівки, – запевняє знаменитість.

Раніше Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як аферисти виманюють гроші у своїх жертв за допомогою вигідної фотосесії. Як виявилося, багато хто готовий платити за послуги наперед, навіть якщо немає жодних гарантій.