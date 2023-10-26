В Україні розробляють мапу провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень.

Найближчим часом проєкт буде доступним для жителів Києва. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

– Телеком-компанії активно переходять на технології, стійкі до знеструмлень, та резервне живлення, щоб люди були онлайн під час тривалих блекаутів до 3 діб. Продовжуємо працювати з партнерами, створюємо мапу інтернету під час знеструмлень. Українці зможуть легко знайти таких провайдерів у своєму будинку або поруч і мати зв’язок, — зазначила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

На мапі українці зможуть знайти найближчого інтернет-провайдера, який перейшов на енергоощадні мережі за технологією xPON.

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Одразу ж можна буде отримати контактні дані та за потреби подати заявку на підключення.

Мапу регулярно оновлюватимуть і доповнюватимуть інформацією про компанії, які використовують технологію xPON.

У Мінцифри наголосили, що це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Чим більше людей буде під’єднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільний мобільний зв’язок.

У відомстві обіцяють інформувати українців про різні технології, що дають змогу бути онлайн під час можливих блекаутів.