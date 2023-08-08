Вчені США вдруге домоглися чистого приросту енергії в термоядерному реакторі.

З 1950-х років вони працювали над відтворенням реакції синтезу, що живить Сонце. Жодна група не могла виробити більше енергії, ніж споживає реакція. Цей стан відомий як “запалювання”.

Дослідникам із федеральної Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії, які вперше здійснили “запалювання” минулого року, вдалося відтворити прорив. Цього разу їм вдалося отримати ще вищу вихідну потужність.

Приріст енергії був досягнутий на лазерній установці. Повний аналіз результатів експеременту, проведеного 30 липня, все ще триває.

– З моменту першої демонстрації термоядерного запалювання ми продовжували проводити експерименти з вивчення цього захопливого нового наукового режиму. В експерименті, проведеному 30 липня, ми повторили запалювання на NIF. Відповідно до нашої стандартної практики ми плануємо повідомити про ці результати на майбутніх наукових конференціях і в рецензованих публікаціях, – зазначили в лабораторії.

Синтез досягається шляхом нагрівання двох ізотопів водню до таких високих температур, що їхні атомні ядра зливаються воєдино. Це, своєю чергою, вивільняє гелій і велику кількість енергії у формі нейтронів.

Хоча вчені зазвичай вважають, що до ідеї термоядерної електростанції ще далеко, потенціал цієї технології величезний. Це пов’язано з тим, що реакції синтезу не продукують ні вуглецю, ні радіоактивних відходів, і можуть живити будинок майже століття за допомогою невеликої склянки водню.