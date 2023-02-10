Міністерство культури та інформаційної політики України представило Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою.

Платформа є безкоштовною і доступна цілодобово всім українцям, незважаючи на місце перебування під час і після завершення військових дій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Вже природно, що другою мовою спілкування в світі є англійська, рухаємося в цьому ж напрямку і створюємо умови, щоб українці мали можливість вчитися, – зазначив він.

Платформа складається з трьох кроків:

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