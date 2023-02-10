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Інтернет

Мінкульт презентував платформу для вивчення англійської мови

10 Лютого 2023, 15:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Английский язык
Джерело: Pexels

Міністерство культури та інформаційної політики України представило Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою.

Платформа є безкоштовною і доступна цілодобово всім українцям, незважаючи на місце перебування під час і після завершення військових дій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Вже природно, що другою мовою спілкування в світі є англійська, рухаємося в цьому ж напрямку і створюємо умови, щоб українці мали можливість вчитися, – зазначив він.

Платформа складається з трьох кроків:

Зараз дивляться
  1. визначення рівня володіння англійською мовою,
  2. маркетплейс сервісів навчання англійської мови,
  3. опанування англійською мовою за допомогою наймасовішого освітнього онлайн проекту України Lingva.Skills.
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Теги
Англійська мова Мінкульт
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