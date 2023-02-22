У Мінцифри просять компанії Sony, Microsoft та Valve заборонити продаж російської гри Atomic Heart. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Причина такого звернення – потенційна небезпека для користувачів у всьому світі. Гра може потенційно збирати дані про гравців та передавати російським спецслужбам.

‒ Також ми закликаємо обмежити поширення цієї гри в інших країнах через її токсичність, потенційний збір інформації даних користувачів і можливість передання їх третім особам до РФ, ‒ заявив Борняков.

Гра платна і не виключено, що виторг піде на фінансування війни в Україні.

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На розробку Atomic Heart ішли кошти банків і підприємств, які раніше потрапили під санкції США та ЄС.

Самі розробники гри не висловлювали свою критику путінському режиму та кривавій війні.

Втім, сама гра так і не змогла підкорити топи й зацікавити гравців ‒ після виходу 21 лютого 2023 року, у Steam одночасно в неї грало до 20 тис. осіб, тоді у CS:GO 2012 зараз грають близько 750 тис. користувачів.

Українцям також варто бути дуже обережними у мережі – російські хакери знову атакують користувачів мережі листами з вірусами. Зловмисники прикриваються Печерським судом і нібито від його імені розсилають листи зі шкідливим кодом. Такі повідомлення на електронній пошті в жодному разі не можна відкривати.