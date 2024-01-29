Глава Tesla Ілон Маск утратив статус найбагатшої людини у світі. Його випередив Бернар Арно, який тривалий час перебував на другому місці рейтингу.

Хто став найбагатшою людиною у світі замість Маска

За даними рейтингу мільярдерів Forbes, перше місце зараз посідає французький магнат Бернар Арно. Він володіє низкою компаній під назвою LVMH – це Louis Vuitton, Moët і Hennessy.

За даними на 29 січня, Бернар має у своєму розпорядженні понад $208 млрд, водночас Ілон Маск – $204 млрд.

Зараз дивляться

Вся справа в падінні вартості акцій Tesla – днями вона знизилася на 13%. Враховуючи, що Ілон володіє близько 13% цінних паперів компанії, його капітал помітно зменшився.

Примітно, що в цей період піднялися у вартості акції LVMH – більш ніж на 13%. Загальна капіталізація корпорації Арно становить $388 млрд порівняно з $586 млрд у Tesla.

Трійку лідерів замикає глава Amazon Джефф Безос – його капітал оцінюють у $181 млрд.

Водночас Ілон зараз стурбований більше роботами, ніж власним капіталом. Нещодавно Маск спрогнозував створення 1 млрд роботів на 2040 рік. Усе через розвиток робототехніки та ШІ.