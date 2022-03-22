Компанія MacPaw створила програму SpyBuster для захисту від російських кібератак. Сервіс допоможе захистити свої дані на тлі спроб їхнього крадіжки з Росії та Білорусі.

У Мінцифрі розповіли про можливості сервісу — зараз він доступний для користувачів MacBook та iMac, але розробники працюють над версією і для iPhone.

Так, за допомогою MacPaw можна з’ясувати, які встановлені на пристрої програми розроблялися у РФ та Білорусі. Такі послуги можуть бути потенційно небезпечними для користувачів.

Також є можливість дізнатися про підключення цих додатків до серверів, розташованих на території Росії та Білорусі.

Якщо програма вважає програми небезпечними — їх можна видалити із пристрою та заблокувати.

Завантажити SpyBuster можна на сайті MacPaw: https://research.macpaw.com/spy-buster/

Нагадаємо, що для українців деякі корисні програми зробили безкоштовними або зі знижками. Можна отримати книги, скористатися додатковими хвилинами від мобільних операторів, увімкнути VPN для додаткового захисту та безкоштовно проконсультуватися з лікарем.

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