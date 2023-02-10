Данська компанія LEGO представила нову модель у своїй лінійці – HIMARS із фірмовою намальованою усмішкою. В комплекті також іде військовий в українській уніформі.

Вартість нової моделі LEGO – майже 7 тис. грн. Додатково доведеться заплатити за фігурку солдата – 2,5 тис. грн.

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– Ця дуже затребувана збірка має рухому стартову капсулу, двері, що відкриваються, і в цілому міцну конструкцію. Ідеально підходить для гри чи демонстрації, – йдеться на сайті Brickmania.

Варто зазначити, що LEGO HIMARS – обмежена лінійка, виробництво якої може бути будь-якої миті зупинено. Усі кошти від продажу основної фігурки та інших доповнень комплекту підуть на платформу UNITED24, яка є глобальною ініціативою на підтримку України.