Київський метрополітен у 3D: на екранах ТРЦ Gulliver з’явився ролик із тривимірним потягом

Від сьогодні, 4 вересня, о 20:00 на фасадних екранах торгово-розважального центру Gulliver можна побачити нову 3D-інсталяцію з найулюбленішим транспортом киян – метрополітеном.

За півтора року Київський метрополітен перетворився із рутинного транспорту на справжнього рятівника, укриваючи тисячі містян від повітряних атак. Він став майданчиком для культурних подій. Тепер там співають не лише талановиті бабусі на переходах між станціями, але й зірки світового рівня.

– Метро зробило багато добра для Києва та стало чимось більшим за спосіб пересування містом. А ми в Oversize.agency вирішили зробити дещо приємне для нього. Показати, що воно модернізується, змінюється та йде нога в ногу зі своїм сміливим містом, – розповідає креативний директор і співзасновник агенції Oversize Тарас Боровик.

Починаючи з 5 вересня, відеоінсталяція буде транслюватися щодня з 7:00 і далі – раз на 12-хвилинний блок до 22:00.

Створенням ролика займалася креативна агенція Oversize.Agency. Це експерти з візуальних технологій, що об’єднані жагою робити щирий креатив, мета якого закохувати у себе українців та розвивати імідж України навіть в таких надважких умовах.