Американська криптобіржа Kraken обмежила облікові записи російських користувачів на своїй платформі відповідно до санкцій Європейського Союзу.

19 жовтня Kraken розіслав своїм російським клієнтам по електронній пошті заяву про те, що біржа припиняє їхнє обслуговування. Про це пише Cointelegraph.

– У зв’язку з новим європейським законодавством, ми повинні вжити заходів щодо обмеження вашого облікового запису Kraken… Ми сповістимо наш центр підтримки, якщо відбудуться які-небудь зміни. Ми просимо вибачення за незручності, – заявили в компанії.

Згідно з електронною заявою, російські користувачі зможуть вивести свої кошти за запитом. Однак скільки часу на це дається і чи є якісь обмеження – невідомо.

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