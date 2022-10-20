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Криптобіржа Kraken обмежила доступ користувачам із РФ

20 Жовтня 2022, 16:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Криптобіржа Kraken обмежила доступ користувачам із РФ
Джерело: Pexels

Американська криптобіржа Kraken обмежила облікові записи російських користувачів на своїй платформі відповідно до санкцій Європейського Союзу.

19 жовтня Kraken розіслав своїм російським клієнтам по електронній пошті заяву про те, що біржа припиняє їхнє обслуговування. Про це пише Cointelegraph.

– У зв’язку з новим європейським законодавством, ми повинні вжити заходів щодо обмеження вашого облікового запису Kraken… Ми сповістимо наш центр підтримки, якщо відбудуться які-небудь зміни. Ми просимо вибачення за незручності, – заявили в компанії.

Згідно з електронною заявою, російські користувачі зможуть вивести свої кошти за запитом. Однак скільки часу на це дається і чи є якісь обмеження – невідомо.

Зараз дивляться

– Фірма дотримується юридичних та нормативних вимог у всіх юрисдикціях своєї діяльності. З моменту оголошення ЄС ми працювали над внесенням змін, необхідних для дотримання останнього пакету санкцій проти Росії, – сказав представник криптобіржі.

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Теги
Криптовалюта Росія
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