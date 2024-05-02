Компанія Anthropic зробила свій чат-бот зі ШІ Claude доступним на iPhone. Це прямий конкурент популярному сервісу ChatGPT від компанії OpenAI.

На iPhone став доступним головний конкурент ChatGPT

Відомо, що компанією Anthropic керують колишні співробітники OpenAI, які пішли з корпорації через розбіжності з директором. До речі, новинка вже перевершує ChatGPT за деякими параметрами, тому конкуренція між сервісами серйозна.

У компанії зазначили, що зробили акцент саме на смартфонах, оскільки ними користується людина більшу частину свого часу.

Зараз дивляться

Щоб зробити Claude справжнім помічником зі штучним інтелектом, дуже важливо, щоб ми зустрілися з користувачами там, де вони перебувають, – у мобільних телефонах, – заявив представник Anthropic Скотт Вайт.

Найсучасніша версія Claude пропонує користувачам на вибір три режими – швидка і проста модель під назвою хайку, повільніша і просунутіша модель сонет і платна версія опус.

Серед головних переваг над конкурентами – здатність одночасно аналізувати величезний обсяг інформації. Приміром, Claude можна надіслати роман у вигляді тексту і почати ставити запитання щодо прочитаного.

Конкуренція – це завжди добре для кінцевого користувача. Розробники сервісів йтимуть на поступки, щоб заманити клієнтів до себе. Наприклад, з квітня ChatGPT дозволили використовувати без реєстрації. Тепер не обов’язково платити гроші за сервіс, але без реєстрації історія спілкування не зберігатиметься.