Сигнал про відбій тривоги в застосунку Повітряна тривога тепер озвучує радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Раніше звучав голос жінки.

У мережі вже давно гуляє велика кількість жартів про те, що Олексій Арестович у наш тяжкий час як заспокійливе. Його впевненість, тихий та спокійний тон діє на українців як валеріанка. Зрозуміло, чому розробники програми вирішили змінити голос, однак реакція користувачів виявилася неоднозначною.

Як у мережі відреагували на голос Арестовича в додатку Повітряна тривога – далі в матеріалі.

Хтось дякує розробникам за спокійний голос радника голови Офісу президента України.

Добре зроблено. Заспокійливий голос Арестовича після завершення тривоги – це чудово!

Дякую за Арестовича!

Голос Арестовича в новій версії програми – топ!

Було б круто замість сирени слухати спокійні аудіодоріжки, озвучені Кімом, Арестовичем, де вони просять пройти в безпечне місце.

Звук скасування тривоги в новій версії змушує забути про всі проблеми на світі.

Мені подобається Арестович! Україна без гумору – не Україна. Та й голос файний. Має ж бути щось позитивне. Він зараз можна сказати – краплина заспокійливого.

Є й ті, кому не подобається оновлення – голос Арестовича і вони просять повернути попередній чи надати право вибору.

Зміна жіночого голосу на Арестовича – не ок. Хоча б надайте можливість обрати один із них.

Заберіть, будь ласка, Арестовича.

Поверніть жінку, я закохався в неї!

Як прибрати голос Арестовича та повернути попередній приємний жіночий голос?

Додайте можливість вибору озвучування… Мені більше подобається жіночий голос.

Поверніть жіночий голос про відбій тривоги. Новий голос не чути.

Довгий час користувачі мережі скаржилися на гучність оповіщень – тихо, голосно, однак у новій версії можна самостійно її регулювати. Що змінилося після оновлень у додатку Повітряна тривога – читайте на Фактах ICTV.