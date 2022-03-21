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Краплина заспокійливого: сигнал про відбій тривоги озвучуватиме Арестович

21 Березня 2022, 10:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
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Джерело: Unsplash

Сигнал про відбій тривоги в застосунку Повітряна тривога тепер озвучує радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Раніше звучав голос жінки.

У мережі вже давно гуляє велика кількість жартів про те, що Олексій Арестович у наш тяжкий час як заспокійливе. Його впевненість, тихий та спокійний тон діє на українців як валеріанка. Зрозуміло, чому розробники програми вирішили змінити голос, однак реакція користувачів виявилася неоднозначною.

Як у мережі відреагували на голос Арестовича в додатку Повітряна тривога – далі в матеріалі.

Хтось дякує розробникам за спокійний голос радника голови Офісу президента України.

  • Добре зроблено. Заспокійливий голос Арестовича після завершення тривоги – це чудово!

  • Дякую за Арестовича!
  • Голос Арестовича в новій версії програми – топ!
  • Було б круто замість сирени слухати спокійні аудіодоріжки, озвучені Кімом, Арестовичем, де вони просять пройти в безпечне місце.

 

  • Звук скасування тривоги в новій версії змушує забути про всі проблеми на світі.

  • Мені подобається Арестович! Україна без гумору – не Україна. Та й голос файний. Має ж бути щось позитивне. Він зараз можна сказати – краплина заспокійливого.

Є й ті, кому не подобається оновлення – голос Арестовича і вони просять повернути попередній чи надати право вибору.

  • Зміна жіночого голосу на Арестовича – не ок. Хоча б надайте можливість обрати один із них.
  • Заберіть, будь ласка, Арестовича.

  • Поверніть жінку, я закохався в неї!
  • Як прибрати голос Арестовича та повернути попередній приємний жіночий голос?

  • Додайте можливість вибору озвучування… Мені більше подобається жіночий голос.
  • Поверніть жіночий голос про відбій тривоги. Новий голос не чути.

Довгий час користувачі мережі скаржилися на гучність оповіщень – тихо, голосно, однак у новій версії можна самостійно її регулювати. Що змінилося після оновлень у додатку Повітряна тривога – читайте на Фактах ICTV.

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