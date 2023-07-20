У роботі Monobank стався масштабний збій.

Наразі застосунок не оновлюється, кошти на рахунки не надходять.

– Зламалися. Ремонтуємо. Вибачте, – написав у Telegram-каналі співзасновник банку Олег Гороховський.

Так, близько 15:00 користувачі банку почали скаржитися в соцмережах на проблеми в його роботі. Під час спроби будь-якої операції додаток просто висне, українці не можуть надсилати або приймати платежі.

Кошти не надходять: у Monobank стався збій / 3 зображення

Станом на 16:40 у Monobank все ще триває збій. Також Гороховський повідомив, що за сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть, і перепросив іще раз.