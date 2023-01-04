Конфіденційний режим Gmail: як увімкнути та що він дає

Переслати по електронній пошті важливі файли і додатково захистити інформацію можна за допомогою конфіденційного режиму Gmail. Однак не варто сподіватися на 100% безпеку.

За допомогою конфіденційного режиму Gmail користувач, якому ви відправили лист, не зможе копіювати, вставляти, завантажувати, друкувати і пересилати іншим текст повідомлення і вкладені в нього файли. Однак не варто забувати про можливість зробити знімок екрана.

Відправник може встановити термін придатності листа. Наприклад – добу, тиждень, місяць, три місяці, п’ять років. По закінченню встановленої дати, отримувач не зможе відкрити.

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Надіслати лист при включеному режимі конфіденційності можна не тільки на пошти Gmail. Варто враховувати те, що одержувач отримає відповідне повідомлення про те, що ви встановили безпечний режим.

Відправник може в будь-який момент закрити доступ до листа, якщо конфіденційний режим Gmail у нього включений. Для цього необхідно зайти в папку Надіслані, відкрити лист і натиснути кнопку Заборонити доступ.

Також є можливість встановити код доступу до певного листа, який одержувач отримає в СМС. Однак поки що такої можливості в українських користувачів немає.

Як увімкнути конфіденційний режим Gmail: