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Компанія Amazon повідомила користувачів про сплату ПДВ з 2022 року

24 Грудня 2021, 21:56
Юля Захарченко редакторка стрічки
Компанія Amazon повідомила користувачів про сплату ПДВ з 2022 року
Джерело: Dreamstime

Компанія Amazon надіслала українським користувачам лист з повідомленням про стягування податку на додану вартість у розмірі 20% вже з початку 2022 року. Про сплачування ПДВ заявили також Meta, Google, eBay та Adobe.

Скріншот повідомлення від Amazon надіслав користувач Костянтин Лособик у коментарях посту у соціальній мережі Facebook.

Фото: Костянтин Лособик

Згідно з повідомленням, некомерційні користувачі мають вказати податковий реєстраційний номер у власному обліковому записі Seller Central.

Це можна зробити у налаштуваннях. У розділі Інформація про податки необхідно обрати свою країну (Україна) та вказати податковий номер.

Вже з 1 січня 2022 року Amazon стягуватиме 20% податок за надані послуги компанії.

Закон про податок

Нові правила пов’язані з тим, що з 2022 року так званий закон про податок на Google набуде чинності. Верховна Рада підтримала закон №4184 у червні 2021 року.

Згідно з документом, міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі, зобов’язані сплачувати податки.

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Теги
Amazon , Google , Інтернет
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