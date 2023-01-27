Флешка — носій інформації, що використовує пам’ять для збереження наших даних та підключається до комп’ютера чи іншого пристрою через USB.

Втім, трапляються випадки, коли вставляєш флешку у пристрій, але компʼютер її не бачить. Факти ICTV дізнавалися, чому комп’ютер може не бачити флешку та як розв’язувати проблему.

Комп’ютер не бачить флешку: основні причини

Технічні несправності

Зараз дивляться

Перше, на що варто звернути увагу, це на справність самої флешки. Можливо, вона не під’єднується до пристрою через внутрішню поломку. Якщо флешка вже старенька, вона, найімовірніше, просто перестала працювати.

Перевірити такий варіант легко: просто підʼєднайте флешку до іншого ноутбука чи компʼютера. Якщо інші гаджети теж її не помічають, отже, проблема у самому носії інформації.

У випадку, якщо флешка читається на інших пристроях, винен сам ПК. Причиною може бути відключення портів на фізичному рівні або в BIOS.

Щоб розв’язувати проблему, перезавантажте свій компʼютер, потім зайдіть у налаштування в категорію введення-виведення, перевірте активність установок, пов’язаних з USB. Якщо вони відключені, виправте це.

Також перевірте підключення передньої панелі. Можливо, сталося закорочення через пил або відійшов якийсь елемент. У такому випадку варто звернутися до фахівців та показати пристрій майстрам.

До речі, ви можете спробувати відʼєднати від комп’ютера мишку та клавіатуру й підʼєднати флешку. Якщо у такому випадку все працює, значить, причина у перевантаженні портів передньої панелі.

Бруд

Перед зʼєднанням обовʼязково перевірте наявність пилу на флешці. Головна проблема цих носіїв у кришках, які постійно губляться. Через це в роз’ємі флешки збирається пил та сміття.

Крім того, через пил може трапитися навіть замикання. ПК буде просто вимикатися під час підключення носія.

Тому, якщо роз’єм вашої флешки брудний, очистіть його за допомогою зубочистки чи вушної палички та спробуйте підʼєднати носій до комп’ютера.

Віруси

Якщо ви активно користуєтесь флешкою та даєте її в оренду друзям, ваш носій міг підчепити віруси. Якщо флешка заражена, Windows може відмовитись читати її.

Ба більше, флешка може перекинути свій вірус на ПК. А це вже більш серйозна проблема. Обовʼязково встановіть на свій комп’ютер антивірусну програму, яка буде повідомляти вас про можливу вірусну атаку.

Щоби впоратися з вірусом, який засів у флешці, спробуйте відновити дані, а потім відформатувати носій.

Нерозуміння файлових систем

Можливо, ваша флешка запрограмована на іншу операційну систему, тому компʼютер просто фізично не може її побачити.

Наприклад, для операційної системи Windows типові формати флешок – FAT32, NTFS, exFAT, а для macOS – FAT32, exFAT, APFS, HFS +.

Ці дані знадобляться вам під час купівлі нового носія, оскільки ви можете обрати універсальний формат, який працюватиме з різними ОС.

Конфлікт імен

Цілком можливо, що між ПК та флешкою виник конфлікт через імена декількох дисків у системі. Іншими словами, в системі вже є диск з ім’ям, під яким повинен визначатися ваш USB-носій. При цьому він все одно буде визначатися в програмі управління дисками.

Ситуацію можна вирішити, замінивши імʼя через керування дисками. Існують також альтернативні варіанти, ви можете внести правки в наборі цінних вказівок системи в командному рядку. Проте цей варіант підійде тим, хто розуміється на таких деталях комп’ютерів.

В іншому випадку варто звернутися до вмілого програміста.

Флешка не відформатована

Така причина теж може бути. У такому випадку варто звернутися до спеціалістів, які допоможуть розвʼязати проблему, або ж відформатувати флешку самостійно!