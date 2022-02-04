Apple та Google можуть заборонити повністю контролювати ринок програм. Так, за відповідний антимонопольний закон проголосував Судовий комітет Сенату США після Spotify і Microsoft.

Так, законопроєкт змусить технологічні компанії дозволяти завантаження додатків зі сторонніх магазинів та джерел. І якщо Google не проти отримання програм за межами свого магазину, то пристрої Apple обмежуються лише App Store.

Виробник iPhone вже розкритикував закон, оскільки зміни зроблять iOS схожим на Android.

– Зловмисники зможуть обійти захист Apple, розповсюджуючи програми без критично важливих перевірок конфіденційності та безпеки, – заявили в Apple.

На думку компанії, App Store ретельно перевіряє програми на наявність шкідливого коду. Якщо віруси знаходять – програма не потрапляє до магазину.

Керівник компанії Тім Кук зустрічався з деякими сенаторами, щоб обговорити потенційні зміни в законі.

Раніше глава Apple умів робити таємні угоди з урядом – це було у 2016 році у Китаї. Тоді місцева влада погодилася не заважати бізнесу компанії на території країни, а натомість корпорація навчила місцевих робітників опановувати передові технології.

Зараз в Apple є й інші важливі плани — незабаром відбудеться анонс бюджетника iPhone SE 2022, який отримає підтримку 5G. Так, гаджет оснастять передовим чипсетом Apple A15, а мінімальний обсяг пам’яті збільшиться до 128 Гб.