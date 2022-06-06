6 червня компанія Apple відкрила захід WWDC 2022 – конференцію для розробників, на якій показують нові розробки для пристроїв компанії. Цього року показали багато цікавих новинок, серед яких операційна система для iPhone iOS 16, оновлена ​​iPadOS для планшетів, watchOS для розумних годинників та MacOS для ноутбуків та комп’ютерів.

iOS 16

Традиційно, головною новинкою стала ОС для iPhone – iOS 16. Зміни отримали інтерфейс, система повідомлень, а також екран блокування.

Зараз дивляться

Зміни торкнулися й повідомлень, тепер на екрані блокування повідомлення з’являються внизу.

Власники iPhone точно оцінять нові живі повідомлення – це схоже на віджети у додатках.

У iOS 16 з’явилася нова функція перекладу голосу в текст – тепер iPhone записуватиме слова, і при необхідності, озвучуватиме надиктований текст.

MacBook Air

Несподівано для публіки показали новий ноутбук MacBook Air з чіпсетом M2.

Він отримав оновлений дизайн, а також виріз на екрані, як iPhone. Він буде доступний відразу в чотирьох кольорах – серед них і темно-синій.

Новий MacBook Air на 20% менший і тонший за минулу модель. Екран Liquid Retina має діагональ в 13,6-дюймів – він на 25% яскравіший і насиченіший за попередника.

Що стосується технічної складової, він на 38% швидше, ніж торішня модель із М1-чіпсетом. Новинка також позбавилася кулера.

Це далося взнаки і на енергоспоживання – новий MacBook Air з M2 працює до 18 години на одному заряді.

Ціна на новенький ноутбук починається від $1 199. Попередня модель дешевше на $200.

iPadOS 16

Нова ОС для планшетів iPad покращила багатозадачність пристрою. Apple пообіцяла додати до кінця року програму Free Form – це спільний робочий простір для кількох користувачів у дзвінку FaceTime. Можна редагувати файли в режимі реального часу, спілкуючись за допомогою відео.

Тепер можна вільно змінювати розміри вікон програм, що дуже зручно на пристрої, який використовується як альтернатива ноутбукам.

У iPhone та iPad покращена ігрова продуктивність – тепер на пристрої можна завантажувати великі файли для програми, і при цьому не переривати процес гри. Apple також покращила програму Game Center.

За заявами компанії, інтерфейс став ближчим до комп’ютерної ОС MacOS.

iPadOS 16 навчили працювати швидше – система дозволить програмам використовувати більше пам’яті, що помітно прискорить обробку даних.

Одним з основних оновлень буде режим багатозадачності – можна відкривати безліч вікон з програмами.

Чипсет М2

З новою ОС для ноутбуків MacBook і комп’ютерів iMac Apple представила новий чипсет M2 – він 25% потужніший за свого попередника M1 у плані енергоефективності.

Новинка пропускає на 50% більше інформації – до 100 Гб на секунду. Процесор отримав 8 ядер.

MacOS 13

Що стосується MacOS, то вона отримала назву Ventura. З’явилася нова програма Stage Manager, яка покращить управління безлічі вікон – це дозволить краще фокусуватися на потрібній інформації. Програма Пошта отримала можливість скасувати надсилання листів – повідомлення також можна ставити на таймер, щоб надіслати пізніше.

Браузер Safari від Apple також помітно покращили – тепер він швидше, і при цьому споживає менше енергії для роботи. Вкладки можна розбивати групами, як у Google Chrome, а потім ділитися ними з друзями.

Нові технології в macOS 13 прискорюють ігрову продуктивність Mac – цього разу компанія наголосила на геймінгу, зробивши ноутбуки більш пристосовані до ігор.

У iOS 16 та macOS 13 з’явиться Handoff для FaceTime – це дозволить продовжити розмову на будь-якому іншому пристрої, не розриваючи зв’язок. Більше не потрібно перепідключатись.

Компанія запропонувала використати iPhone як вебкамеру для ноутбука.

Новинка отримала назву Continuity Camera – використовувати смартфон можна буде з безліччю програм, включаючи Zoom.

watchOS 9

Apple оновила дизайн циферблатів – тепер їх побільшало на 4 стилі.

Величезні зміни підготували для спортсменів – додано 3 нових метрики: серед них вертикальні коливання і довжина кроку. Зони пульсу допоможуть спортсменам тримати ритм, щоб досягати найкращих результатів.

Для тих, хто бігає однаковими маршрутами додали режим челенджу – це допоможе побити свій особистий рекорд.

Через багато років у Apple Watch з’явився функція моніторингу за фазами сну.

Також годинник зможе стежити за історією нерегулярного серцевого ритму (аритмією).

Apple додала новий додаток Медикаменти – він допоможе стежити за часом та регулярністю прийняття таблеток. Це дуже корисно для тих, хто повинен приймати ліки регулярно – про це нагадуватимуть розумний годинник. Система також стежитиме, щоб власник годинника не прийняв таблетку, яка несумісна з іншими ліками – це стосується і алкоголю.