6 червня компанія Apple відкрила захід WWDC 2022 – конференцію для розробників, на якій показують нові розробки для пристроїв компанії. Цього року показали багато цікавих новинок, серед яких операційна система для iPhone iOS 16, оновлена iPadOS для планшетів, watchOS для розумних годинників та MacOS для ноутбуків та комп’ютерів.
iOS 16
Традиційно, головною новинкою стала ОС для iPhone – iOS 16. Зміни отримали інтерфейс, система повідомлень, а також екран блокування.
Зміни торкнулися й повідомлень, тепер на екрані блокування повідомлення з’являються внизу.
Власники iPhone точно оцінять нові живі повідомлення – це схоже на віджети у додатках.
У iOS 16 з’явилася нова функція перекладу голосу в текст – тепер iPhone записуватиме слова, і при необхідності, озвучуватиме надиктований текст.
MacBook Air
Несподівано для публіки показали новий ноутбук MacBook Air з чіпсетом M2.
Він отримав оновлений дизайн, а також виріз на екрані, як iPhone. Він буде доступний відразу в чотирьох кольорах – серед них і темно-синій.
Новий MacBook Air на 20% менший і тонший за минулу модель. Екран Liquid Retina має діагональ в 13,6-дюймів – він на 25% яскравіший і насиченіший за попередника.
Що стосується технічної складової, він на 38% швидше, ніж торішня модель із М1-чіпсетом. Новинка також позбавилася кулера.
Це далося взнаки і на енергоспоживання – новий MacBook Air з M2 працює до 18 години на одному заряді.
Ціна на новенький ноутбук починається від $1 199. Попередня модель дешевше на $200.
iPadOS 16
Нова ОС для планшетів iPad покращила багатозадачність пристрою. Apple пообіцяла додати до кінця року програму Free Form – це спільний робочий простір для кількох користувачів у дзвінку FaceTime. Можна редагувати файли в режимі реального часу, спілкуючись за допомогою відео.
Тепер можна вільно змінювати розміри вікон програм, що дуже зручно на пристрої, який використовується як альтернатива ноутбукам.
У iPhone та iPad покращена ігрова продуктивність – тепер на пристрої можна завантажувати великі файли для програми, і при цьому не переривати процес гри. Apple також покращила програму Game Center.
За заявами компанії, інтерфейс став ближчим до комп’ютерної ОС MacOS.
iPadOS 16 навчили працювати швидше – система дозволить програмам використовувати більше пам’яті, що помітно прискорить обробку даних.
Одним з основних оновлень буде режим багатозадачності – можна відкривати безліч вікон з програмами.
Чипсет М2
З новою ОС для ноутбуків MacBook і комп’ютерів iMac Apple представила новий чипсет M2 – він 25% потужніший за свого попередника M1 у плані енергоефективності.
Новинка пропускає на 50% більше інформації – до 100 Гб на секунду. Процесор отримав 8 ядер.
MacOS 13
Що стосується MacOS, то вона отримала назву Ventura. З’явилася нова програма Stage Manager, яка покращить управління безлічі вікон – це дозволить краще фокусуватися на потрібній інформації. Програма Пошта отримала можливість скасувати надсилання листів – повідомлення також можна ставити на таймер, щоб надіслати пізніше.
Браузер Safari від Apple також помітно покращили – тепер він швидше, і при цьому споживає менше енергії для роботи. Вкладки можна розбивати групами, як у Google Chrome, а потім ділитися ними з друзями.
Нові технології в macOS 13 прискорюють ігрову продуктивність Mac – цього разу компанія наголосила на геймінгу, зробивши ноутбуки більш пристосовані до ігор.
У iOS 16 та macOS 13 з’явиться Handoff для FaceTime – це дозволить продовжити розмову на будь-якому іншому пристрої, не розриваючи зв’язок. Більше не потрібно перепідключатись.
Компанія запропонувала використати iPhone як вебкамеру для ноутбука.
Новинка отримала назву Continuity Camera – використовувати смартфон можна буде з безліччю програм, включаючи Zoom.
watchOS 9
Apple оновила дизайн циферблатів – тепер їх побільшало на 4 стилі.
Величезні зміни підготували для спортсменів – додано 3 нових метрики: серед них вертикальні коливання і довжина кроку. Зони пульсу допоможуть спортсменам тримати ритм, щоб досягати найкращих результатів.
Для тих, хто бігає однаковими маршрутами додали режим челенджу – це допоможе побити свій особистий рекорд.
Через багато років у Apple Watch з’явився функція моніторингу за фазами сну.
Також годинник зможе стежити за історією нерегулярного серцевого ритму (аритмією).
Apple додала новий додаток Медикаменти – він допоможе стежити за часом та регулярністю прийняття таблеток. Це дуже корисно для тих, хто повинен приймати ліки регулярно – про це нагадуватимуть розумний годинник. Система також стежитиме, щоб власник годинника не прийняв таблетку, яка несумісна з іншими ліками – це стосується і алкоголю.