Сьогоднішній Google дудл присвячений 1 вересня.
Початок навчального року 2020-2021 в усьому світі проходить в умовах пандемії коронавірусу.
Тому на яскравому святковому дудлі зображено не лише канцелярське приладдя, а й медична маска, що стала незмінним атрибутом жителів планети.
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З 1 вересня кількість контактів між людьми збільшиться, тому, за прогнозами вчених, на тлі загального погіршення епідемічної ситуації в Україні та у більшості країн Європи початок нового навчального року може призвести до ще більш негативної тенденції.
1 вересня в Україні
В Україні поки не працюватимуть школи, які знаходяться в регіонах червоної зони.
Винятком став Івано-Франківськ. Місцева влада вирішила продовжити канікули до 11 вересня без введення альтернативного дистанційного навчання.
Джерело: Google