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З 1 вересня: Google присвятив дудл початку навчального року

1 Вересня, 06:53 Валентина Летяк
З 1 вересня: Google присвятив дудл початку навчального року

Сьогоднішній Google дудл присвячений 1 вересня.

Початок навчального року 2020-2021 в усьому світі проходить в умовах пандемії коронавірусу.

Тому на яскравому святковому дудлі зображено не лише канцелярське приладдя, а й медична маска, що стала незмінним атрибутом жителів планети.

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Google дудл до 1 вересня

Фото: Google

З 1 вересня кількість контактів між людьми збільшиться, тому, за прогнозами вчених, на тлі загального погіршення епідемічної ситуації в Україні та у більшості країн Європи початок нового навчального року може призвести до ще більш негативної тенденції.

1 вересня в Україні

В Україні поки не працюватимуть школи, які знаходяться в регіонах червоної зони.

Винятком став Івано-Франківськ. Місцева влада вирішила продовжити канікули до 11 вересня без введення альтернативного дистанційного навчання.

Джерело: Google

Теги
1 вересня , Google , Дудл
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