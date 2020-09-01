Сьогоднішній Google дудл присвячений 1 вересня.

Початок навчального року 2020-2021 в усьому світі проходить в умовах пандемії коронавірусу.

Тому на яскравому святковому дудлі зображено не лише канцелярське приладдя, а й медична маска, що стала незмінним атрибутом жителів планети.

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З 1 вересня кількість контактів між людьми збільшиться, тому, за прогнозами вчених, на тлі загального погіршення епідемічної ситуації в Україні та у більшості країн Європи початок нового навчального року може призвести до ще більш негативної тенденції.

1 вересня в Україні

В Україні поки не працюватимуть школи, які знаходяться в регіонах червоної зони.

Винятком став Івано-Франківськ. Місцева влада вирішила продовжити канікули до 11 вересня без введення альтернативного дистанційного навчання.

Джерело: Google