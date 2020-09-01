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Як юридичним та фізичним особам сплатити податки онлайн?

1 Вересня, 15:41 dubykiryna
Як юридичним та фізичним особам сплатити податки онлайн?

Здійснити податковий платіж онлайн можна декількома шляхами. Факти ICTV зібрали усю необхідну інформацію про кожен спосіб сплати податків через інтернет.

1. Сплата податків через інтернет-банкінг

Для того, аби здійснити платіж через інтернет-банкінг, потрібно:

  • завантажити мобільний додаток банку, який вас обслуговує (наприклад, Приват-24, Ощад 24/7 тощо), або ж перейти на його сайт;
  • обрати категорію Платежі;
  • у полі введення необхідно вказати номер IBAN одержувача (в разі необхідності вказати також і регіон);
  • у відповідних полях вказати дані для платежу;
  • обрати номер картки, з якої здійснюватиметься платіж;
  • сплатити податок.

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Налоги

2. Сплата податків через сервіс portmone.com.ua

Платнику необхідно:

  • перейти на сайт portmone.com.ua;
  • обрати Каталог послуг – Всі сервіси – Податки, платежі до бюджету;
  • обрати необхідний вид податку (наприклад, Єдиний соціальний внесок), повний перелік яких з’явиться на сайті;
  • вказати регіон та вибрати найменування отримувача у відповідній колонці;
  • у відповідних полях вказати дані для платежу;
  • ввести реквізити картки;
  • натиснути кнопку Оплатити.

3. Сплата податків на сайті easypay.ua

Для здійснення платежу варто:

  • перейти на сайт easypay.ua;
  • обрати Каталог послуг – Платежі до бюджету;
  • обрати необхідний тип платежу (Сплата єдиного податку, Сплата єдиного соціального внеску) або ж натиснути Бюджетний платіж і ввести реквізити вручну;
  • обрати регіон та найменування отримувача у відповідній колонці;
  • у відповідних полях вказати дані для здійснення платежу;
  • ввести реквізити картки;
  • підтвердити транзакцію.

Налоги

4. Сплата податків через сервіс Taxer.ua

Для здійснення податкового платежу через Taxer.ua необхідно:

  • перейти на сайт taxer.ua та зареєструватися на ньому;
  • ввести особисті дані про ваше підприємство у відповідні поля (інформація зберігається у зашифрованому вигляді), аби система могла автоматично підставляти їх у необхідні для вас документи;
  • скинути файли ключа і сертифіката ЕЦП особистого підпису, скориставшись кнопкою У мене є ключ ЕЦП (вміст ключа не зберігається на сервері сайту і не передається). Якщо ж ключів ЕЦП немає, варто скористатись кнопкою Отримати ключі і дотримуватись подальших інструкцій на сайті
  • надіслати договір про визнання електронних документів;
  • після виконання усієї процедури реєстрації сервіс автоматично згенерує усі необхідні дані про подання звітності та сплату податків;
  • обрати Події – Доступні події;
  • сплатити податок онлайн за карткою чи через Приват-24.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що ФОПам спростили механізм сплати податків: Зеленський підписав указ.

Теги
онлайн , Податки
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