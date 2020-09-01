Здійснити податковий платіж онлайн можна декількома шляхами. Факти ICTV зібрали усю необхідну інформацію про кожен спосіб сплати податків через інтернет.
1. Сплата податків через інтернет-банкінг
Для того, аби здійснити платіж через інтернет-банкінг, потрібно:
- завантажити мобільний додаток банку, який вас обслуговує (наприклад, Приват-24, Ощад 24/7 тощо), або ж перейти на його сайт;
- обрати категорію Платежі;
- у полі введення необхідно вказати номер IBAN одержувача (в разі необхідності вказати також і регіон);
- у відповідних полях вказати дані для платежу;
- обрати номер картки, з якої здійснюватиметься платіж;
- сплатити податок.
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2. Сплата податків через сервіс portmone.com.ua
Платнику необхідно:
- перейти на сайт portmone.com.ua;
- обрати Каталог послуг – Всі сервіси – Податки, платежі до бюджету;
- обрати необхідний вид податку (наприклад, Єдиний соціальний внесок), повний перелік яких з’явиться на сайті;
- вказати регіон та вибрати найменування отримувача у відповідній колонці;
- у відповідних полях вказати дані для платежу;
- ввести реквізити картки;
- натиснути кнопку Оплатити.
3. Сплата податків на сайті easypay.ua
Для здійснення платежу варто:
- перейти на сайт easypay.ua;
- обрати Каталог послуг – Платежі до бюджету;
- обрати необхідний тип платежу (Сплата єдиного податку, Сплата єдиного соціального внеску) або ж натиснути Бюджетний платіж і ввести реквізити вручну;
- обрати регіон та найменування отримувача у відповідній колонці;
- у відповідних полях вказати дані для здійснення платежу;
- ввести реквізити картки;
- підтвердити транзакцію.
4. Сплата податків через сервіс Taxer.ua
Для здійснення податкового платежу через Taxer.ua необхідно:
- перейти на сайт taxer.ua та зареєструватися на ньому;
- ввести особисті дані про ваше підприємство у відповідні поля (інформація зберігається у зашифрованому вигляді), аби система могла автоматично підставляти їх у необхідні для вас документи;
- скинути файли ключа і сертифіката ЕЦП особистого підпису, скориставшись кнопкою У мене є ключ ЕЦП (вміст ключа не зберігається на сервері сайту і не передається). Якщо ж ключів ЕЦП немає, варто скористатись кнопкою Отримати ключі і дотримуватись подальших інструкцій на сайті
- надіслати договір про визнання електронних документів;
- після виконання усієї процедури реєстрації сервіс автоматично згенерує усі необхідні дані про подання звітності та сплату податків;
- обрати Події – Доступні події;
- сплатити податок онлайн за карткою чи через Приват-24.
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