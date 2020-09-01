1 Вересня, 15:41 dubykiryna

Здійснити податковий платіж онлайн можна декількома шляхами. Факти ICTV зібрали усю необхідну інформацію про кожен спосіб сплати податків через інтернет. 1. Сплата податків через інтернет-банкінг Для того, аби здійснити платіж через інтернет-банкінг, потрібно: завантажити мобільний додаток банку, який вас обслуговує (наприклад, Приват-24, Ощад 24/7 тощо), або ж перейти на його сайт;

обрати категорію Платежі;

у полі введення необхідно вказати номер IBAN одержувача (в разі необхідності вказати також і регіон);

у відповідних полях вказати дані для платежу;

обрати номер картки, з якої здійснюватиметься платіж;

сплатити податок. Читайте: Громадяни Катару не платять податки та комуналку 2. Сплата податків через сервіс portmone.com.ua Платнику необхідно: перейти на сайт portmone.com.ua;

обрати Каталог послуг – Всі сервіси – Податки, платежі до бюджету;

обрати необхідний вид податку (наприклад, Єдиний соціальний внесок), повний перелік яких з’явиться на сайті;

вказати регіон та вибрати найменування отримувача у відповідній колонці;

у відповідних полях вказати дані для платежу;

ввести реквізити картки;

натиснути кнопку Оплатити. 3. Сплата податків на сайті easypay.ua Для здійснення платежу варто: перейти на сайт easypay.ua;

обрати Каталог послуг – Платежі до бюджету;

обрати необхідний тип платежу (Сплата єдиного податку, Сплата єдиного соціального внеску) або ж натиснути Бюджетний платіж і ввести реквізити вручну;

обрати регіон та найменування отримувача у відповідній колонці;

у відповідних полях вказати дані для здійснення платежу;

ввести реквізити картки;

підтвердити транзакцію. 4. Сплата податків через сервіс Taxer.ua Для здійснення податкового платежу через Taxer.ua необхідно: перейти на сайт taxer.ua

ввести особисті дані про ваше підприємство у відповідні поля (інформація зберігається у зашифрованому вигляді), аби система могла автоматично підставляти їх у необхідні для вас документи;

скинути файли ключа і сертифіката ЕЦП особистого підпису, скориставшись кнопкою У мене є ключ ЕЦП (вміст ключа не зберігається на сервері сайту і не передається). Якщо ж ключів ЕЦП немає, варто скористатись кнопкою Отримати ключі і дотримуватись подальших інструкцій на сайті

надіслати договір про визнання електронних документів;

після виконання усієї процедури реєстрації сервіс автоматично згенерує усі необхідні дані про подання звітності та сплату податків;

обрати Події – Доступні події;

сплатити податок онлайн за карткою чи через Приват-24. Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що ФОПам спростили механізм сплати податків: Зеленський підписав указ.

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